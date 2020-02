Red Magic 5 svelato dal TENAA con immagini e specifiche

Alcuni giorni fa il capo di Nubia ha lanciato il guanto di sfida ad Apple sottolineando ancora una volta da presenza – a bordo del prossimo Red Magic 5 – di un pannello con refresh rate a 144 Hz e con una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, una soluzione che il dirigente considera più fluida e reattiva di quella del rivale iPhone 11 Pro. Queste sono solo alcune delle specifiche confermate, ma ora la certificazione del TENAA ci permette di dare un'occhiata più da vicino al nuovo flagship da gaming grazie ad una serie di immagini.

Red Magic 5: immagini e specifiche dal TENAA

L'ente certificativo cinese ha pubblicato la pagina dedicata a Red Magic 5 (o Red Magic 5G, il nome è ancora in cerca di conferma), snocciolando una serie di specifiche. Il top di gamma avrà dalla sua una batteria da 4.400 mAh e un pannello da 6.65 pollici, in una scocca da 168.56 x 78 x 9.75 mm. Di certo si tratta di pochi dettagli, ma uniti alle indiscrezioni e alle conferme in merito al device, di certo aiutano ad avere un quadro più chiaro.

Il flagship sarà mosso dallo Snapdragon 865, con tanto di supporto al 5G tramite il modem X55, ed avrà delle memorie RAM LPDDR5, probabilmente fino a 16 GB. La ricarica rapida non sarà da meno e – secondo la certificazione 3C e gli spoiler di Ni Fei di Nubia – dovrebbe spingersi fino ai 55W, con un sistema di raffreddamento dedicato. A completare il quadro delle specifiche – ancora un work in progress – troviamo una tripla fotocamera, confermata “indirettamente” dallo stesso capo di Nubia.

Dopo questa breve (e necessaria) panoramica sulle specifiche, passiamo al pezzo forte della certificazione TENAA. Il documento presenta infatti le prime immagini di Red Magic 5, confermandone il design. Frontalmente abbiamo un ampio display privo di notch, ma anche osservando bene la foto non siamo in grado di stabilire il posizionamento della selfie camera. Comunque è molto probabile che il device segua la scia del predecessore Red Magic 3S (qui trovate la recensione), con una cornice superiore che lascia spazio a tutto l'occorrente.

Lungo i bordi dello smartphone è possibile notare due pulsanti touch, il bilanciere del volume, il tasto di accensione ed uno switch per passare rapidamente alla Game Mode. Il retro presenta una tripla fotocamera con Flash LED ed uno stile che richiama quello della precedente generazione, pur rinnovando il look. Decisamente cool il design multicolore, anche se sarà necessario dare un'occhiata dal vivo per un giudizio effettivo.

