Red Magic 5 potrebbe avere una D.Va Edition per i fan di Overwatch

Nelle scorse ore il portale del TENAA ha finalmente pubblicato le prime immagini di Red Magic 5, svelandone il design e – soprattutto – la stravagante colorazione della back cover. Proprio quest'ultima ha ispirato un utente cinese, il quale ha ipotizzato che il flagship potrebbe avere una versione speciale dedicata a D.Va, l'iconico personaggio di Overwatch.

Red Magic 5 in versione D.Va per gli appassionati di Overwatch?

Il riferimento a Red Magic 5 D.Va Edition viene proprio dai colori che vengono mostrati dal sito dell'ente certificativo cinese: questi fanno correre la fantasia in una direzione che non sembra poi così irreale, specialmente osservando l'immagine in alto. La risposta all'utente non si è fatta attendere e Ni Fei in persona – il capo di Nubia – è intervenuto sulla questione.

Il dirigente non ha confermato né smentito la presenza di una versione speciale di Red Magic 5 dedicata ad Overwatch, anzi ha infittito il mistero specificando che al momento il modello co-brandizzato è strettamente segreto. Insomma, Ni Fei ha confermato ufficialmente la presenza di una Special Edition del prossimo top di gamma da gaming, senza specificare ulteriori dettagli.

Che quella vista sul sito del TENAA sia davvero una versione del device dedicata a D.Va? Nonostante i colori richiamino proprio il personaggio di Overwatch restano comunque molti dubbi e non resta che attendere l'evento di lancio per saperne di più.

