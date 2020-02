Red Magic 5 sarà tra i protagonisti del MWC 2020

Era nell'aria già da un po' di tempo, ma ora finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Ni Fei, CEO di Nubia e spoilerone patentato, ha alzato il sipario sul periodo di lancio di Red Magic 5, il prossimo top di gamma da gaming del brand, il quale farà il suo debutto durante il MWC 2020 di Barcellona.

Red Magic 5 al MWC 2020: la conferma arriva dal CEO di Nubia

Il dirigente non ha specificato una data precisa, limitandosi a confermare la presenza del flagship nei giorni del MWC 2020 (dal 24 al 27 Febbraio). I teaser poster indicano la posizione dello stand di Nubia e Red Magic, oltre ad alcuni dettagli sul nuovo arrivato. Red Magic 5 (o Red Magic 5G, ricordiamo che il nome non è ancora certo) avrà dalla sua un pannello con refresh rate a 144 Hz, un primato per il settore degli smartphone. Il poster che vedete in copertina conferma definitivamente l'introduzione di una tripla fotocamera, già anticipata da Ni Fei nelle scorse settimane.

Cosa aspettarci dal nuovo flagship da gaming

Per gli appassionati dell'ultimo momento è bene fare un ripasso di quello che ci aspetta con il prossimo device da gaming. Ovviamente il cuore pulsante di Red Magic 5 sarà lo Snapdragon 865, il quale sarà accompagnato da memorie RAM LPDDR5 (si vocifera fino a 16 GB). Tra le frecciatine del CEO di Nubia troviamo quelle in merito ad una presunta versione Transparent (in stile Xiaomi Explorer, per intenderci) e al supporto ad una ricarica ultra rapida. Tuttavia – nel secondo caso – è da escludere la presenza di una ricarica da 100/80W e si propende verso una soluzione più “umana”, da 55W.

Comunque, a raffreddare i bollenti spiriti del dispositivo ci sarà ancora una volta un sistema che combina il raffreddamento al liquido con quello ad aria e stavolta si spingerà oltre. Infatti, oltre a gestire le fasi di gioco, le ventole interne faranno il loro dovere anche durante la ricarica turbo. Insomma, il Red Magic 5 si preannuncia mostruoso anche se resta da vedere quali saranno le novità introdotte per il design. Infine, nei giorni scorsi Ni Fei ha confermato che il flagship debutterà in patria durante un evento online. Probabile che il lancio europeo sia fissato per il MWC 2020 mentre per quello in patria avremo una presentazione anticipata, similmente a Xiaomi con il suo Mi 10.

