Recensione Xiaomi Jeeback G2: il massaggiatore che ti da la scossa

Che Xiaomi sia un'azienda leader in tantissimi ecosistemi è cosa ormai certa. Proprio per questo ci divertiamo ad esplorare e provare tutti i dispositivi del brand. L'ultimo in ordine di tempo è proprio lo Xiaomi Jeeback G2, prodotto dedicato al massaggio cervicale che si fa notare per proprietà smart e prezzo contenuto. Sarà riuscito a convincerci nell'utilizzo quotidiano? Scopritelo nella nostra recensione completa.

Recensione Xiaomi Jeeback G2

Unboxing

Lo Xiaomi Jeeback G2 si presenta nella classica confezione, bianca, del brand. Al suo interno troviamo il manuale d'istruzioni (in cinese, ma con immagini esplicative), cavo USB Type-C adibito alla ricarica e, ovviamente, il massaggiatore smart con telecomando allegato.

Qualità costruttiva

Proprio come tutti i prodotti appartenenti all'ecosistema Xiaomi, anche il Jeeback G2 offre una qualità costruttiva davvero invidiabile. Il prodotto, che pesa solo 190 grammi, ben distribuiti, è costruito in TPU morbido e gomma, in maniera da aderire perfettamente al collo e non irritare la pelle.

Inoltre, la particolare conformazione ad L del prodotto di Xiaomi – che misura 140 x 85 x 148 mm – riesce a posizionarsi su ogni tipo di superficie e, più precisamente, su colli di ogni taglia. Design e qualità costruttiva sono – come detto – al top e ciò vi consentirà di utilizzare il prodotto per diverse decine di minuti senza arrecarvi alcun problema. Nel nostro caso abbiamo utilizzato il prodotto per diverse settimane, per più ore al giorno, ed il Jeeback G2 non ha riscontrato alcun segno d'usura.

Funzionalità ed esperienza d'uso

Il nostro è stato un approccio scettico: di rado i prodotti dedicati al benessere riescono a coniugare prezzo e qualità, tuttavia Xiaomi Jeeback G2 ci ha fatti ricredere. Questo perché grazie alle tantissime modalità di utilizzo, selezionabili direttamente dall'app Mi Home, il prodotto in questione permette di alleviare diversi fastidi come tensione eccessiva nei muscoli del collo, cattiva circolazione sanguigna, vertigini e mal di testa.

Il massaggiatore smart di Xiaomi, grazie ai tre elettrodi principali offre quattro modalità di massaggio, settabili su 15 gradi di intensità.

Looping : è un mix delle tre modalità singole di massaggi, quello classico che simula un massaggio con i pollici, l'agopuntura che offre “scosse” più piccole e ad intervalli regolari e la modalità scraping;

: è un mix delle tre modalità singole di massaggi, quello classico che simula un massaggio con i pollici, l'agopuntura che offre “scosse” più piccole e ad intervalli regolari e la modalità scraping; Kneading : simula il classico massaggio con i pollici, detto anche ad impasto;

: simula il classico massaggio con i pollici, detto anche ad impasto; Scarping : offre un'esperienza simile al massaggio thailandese ed è la modalità che ha un impatto più immediato rispetto alle altre;

: offre un'esperienza simile al massaggio thailandese ed è la modalità che ha un impatto più immediato rispetto alle altre; Acupuncture: simula l'agopuntura ed offre un sollievo ad intermittenza, con intervalli regolari.

Inoltre, utilizzando il collare a bassa frequenza TENS avrete la possibilità di impostare anche il riscaldamento automatico. In soli 3 secondi, infatti, il prodotto raggiungerà i 42° e, vista la struttura, il calore si irradierà velocemente su tutta la superficie del collo. Abbiamo già detto che il dispositivo è controllabile tramite l'app Mi Home che, tuttavia, dovrà essere impostata selezionando la regione Cina. Dopo aver effettuato l'accesso alla variante cinese vi basterà effettuare il pairing via Bluetooth ed il dispositivo sarà direttamente pronto all'uso.

Con un utilizzo intenso, fatto di sessioni di circa mezz'ora al giorno, il prodotto ha resistito per una settimana prima di scaricarsi completamente. Per la ricarica da 0 a 100% ha impiegato – invece – 2 ore e mezza. Inoltre, per preservare l'autonomia, gli elettrodi smetteranno di funzionare dopo circa 60 secondi di mancato contatto.

Xiaomi Jeeback G2 – Conclusioni

Xiaomi Jeeback G2 in definitiva risulta essere un dispositivo che potrà tornarvi utile in diverse situazioni lungo l'arco della giornata e potrà essere utilizzato sia a casa che a lavoro, a maggior ragione nel caso in cui svolgiate lavori sedentari.

Il prodotto è disponibile al prezzo di circa 50€ e, come accennato già in diverse occasioni, vista la qualità costruttiva e l'effettiva utilità, ci sembra un ottimo dispositivo, da tenere in considerazione per alleviare i più comuni dolori cervicali e non solo.