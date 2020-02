Recensione Xiaomi 3Life Shoes Dryer: il miglior alleato per le vostre scarpe

L'ecosistema domestico di Xiaomi è costellato di tantissimi prodotti utili nell'utilizzo quotidiano. Uno di questi è il mini sterilizzatore per scarpe, lo Xiaomi 3Life che – con l'utilizzo di calore, si pone l'obiettivo di eliminare gran parte dei batteri e di deumidificare le scarpe. Il prodotto, che si è dimostrato comodo e particolarmente semplice da utilizzare, avrà assolto a pieno il suo dovere? Scopritelo nella nostra recensione completa.

Recensione Xiaomi 3Life Shoes Dryer

Unboxing

Il piccolo sterilizzatore da scarpe Xiaomi 3Life Shoes Dryer arriva in una confezione rettangolare, in cartonato, già pronto all'uso. Potrete estrarre il prodotto direttamente dal box ed inserirlo nella spina di casa, così sarà pronto all'uso. In allegato al prodotto troverete soltanto un piccolo manuale d'istruzioni, in cinese.

Design e qualità costruttiva

Lo Shoes Dryer di Xiaomi presenta un design ergonomico ed accattivante. Per l'occasione, l'azienda 3Life ha optato per materiale in ABS resistente ad alte temperature ed il risultato è gradevole. Il tipo di plastica utilizzato, infatti, non risente delle alte temperature e pur tenendo il prodotto in funzione per diverso tempo, potrete facilmente estrarlo dalle scarpe. Allo stesso tempo, nel caso in cui le scarpe abbiano cattivi odori o siano bagnate, la plastica dello Shoes Dryer non assorbirà minimamente cattivi odori ed umidità.

Inoltre, le dimensioni contenute – 190 x 62 x 28.5 mm per 280 grammi – vi permetteranno di riporre i due accessori, che sono collegati dall'alimentatore, più o meno in scarpe di ogni tipo. Anche con un utilizzo prolungato di diverse settimane, componenti e plastiche non ne hanno assolutamente risentito, a riprova dell'ottima qualità costruttiva del prodotto.

Funzionamento ed esperienza d'uso

Come abbiamo già accennato in fase di presentazione, il prodotto Xiaomi 3Life è molto semplice da utilizzare. Vi basterà inserirlo in corrente (con adattatore, dal momento che arriverà con spina cinese) ed il prodotto inizierà a funzionare.

Il dispositivo in questione, grazie alle resistenze interne sarà in grado di raggiungere un'elevata temperatura, circa 60° gradi che si manterranno costanti sfruttando l'apposito chip. Mantenendo la temperatura, vi basterà un utilizzo di circa 15 minuti per deumidificare le vostre scarpe.

Lo Xiaomi 3Life necessita di un tempo così ristretto grazie al particolare design forato che consente un'erogazione a 360° del calore. Anche nel caso in cui abbiate le scarpe bagnate completamente, il prodotto vi sarà di enorme aiuto, asciugandole completamente in poco meno di due ore. Inoltre, grazie alla luce LED posta all'interno, riusciremo a capire (anche in lontananza) se lo Shoes Dryer è ancora in funzione o meno.

La mia esperienza col prodotto in questione è stata particolarmente positiva, anche se vanno fatte delle precisazioni doverose. In primis, vi converrà iniziare ad utilizzare lo sterilizzatore, almeno la prima volta, dopo aver lavato le scarpe. Il dispositivo di Xiaomi, infatti, sortirà l'effetto desiderato in presenza di lieve umidità: al contrario faticherà ad assolvere il proprio dovere, generando addirittura l'effetto contrario ed espandendo i cattivi odori per l'intera stanza.

Xiaomi 3Life Shoes Dryer – Conclusioni

Vi capita, a fine giornata, di avere piedi sudati e scarpe bagnate? Lo Xiaomi 3Life Shoes Dryer – allora – potrà fare al caso vostro. Con un utilizzo breve ma costante nei giorni, infatti, lo Shoes Dryer vi aiuterà a tenere le vostre scarpe a riparo dall'umidità e dai cattivi odori. Il dispositivo è disponibile all'acquisto dallo store Banggood ad un prezzo di circa 12€.