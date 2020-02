Recensione sciarpa riscaldante Xiaomi Flexwarm: una coccola contro il freddo

Già in passato vi abbiamo riportato recensioni di prodotti Xiaomi autoriscaldanti. Dopo il giubbino e lo smanicato Xiaomi, è la volta della sciarpa ricaricabile del brand. Anche Xiaomi Flexwarm ci avrà stupito come i prodotti provati in precedenza? Scopritelo nella nostra recensione completa.

Recensione sciarpa riscaldante Xiaomi Flexwarm

Unboxing

A differenza di gran parte dei prodotti Xiaomi, la sciarpa auto riscaldante arriva in una semplice pellicola, accompagnata soltanto dalla mini Power Bank da 2500 mAh ed il cavo di ricarica micro USB.

Qualità costruttiva e materiali

La sciarpa auto riscaldante Xiaomi Flexwarm, con dimensioni di 800 x 110 mm si presenta più come un cuscino che avvolge collo e spalle che come una vera e propria sciarpa. Nonostante le dimensioni ridotte, però, grazie ad un inserto posto sull'estremità sinistra ed un bottone magnetico, la sciarpa sarà sempre ben salda al collo, offrendo la giusta protezione.

Anche i materiali esterni sono particolarmente confortevoli, visto l'utilizzo del cotone Dupont, facilmente lavabile. Inoltre, gli accessori legati al riscaldamento si integrano perfettamente nel design del prodotto e non arrecano alcun tipo di fastidio. Più precisamente la mini power bank gode di un alloggio dedicato, accessibile con una zip e la resistenza centrale, pieghevole, è praticamente “invisibile”.

Funzionamento ed esperienza d'uso

La Xiaomi Flexwarm offre tre modalità di riscaldamento e – grazie al chip flex warm presente all'interno della serpentina centrale – riesce a raggiungerli tutti entro un massimo di 5 secondi. Come abbiamo già accennato, avrete la possibilità di selezionare tre differenti temperature, a seconda dell'esigenza e potrete farlo facilmente dal bottone centrale.

Una volta acceso il prodotto, con l'indicatore LED Blu la sciarpa raggiungerà una temperatura di 42°. Cliccando nuovamente si potrà accedere alla “Orange Mode” che raggiunge i 48° e – in ultimo – si passa alla “Red Mode” fino a 55°. Grazie ai sensori interni di controllo della temperatura, poi, non avrete alcun rischio legato all'eccessivo surriscaldamento del prodotto.

A questo punto vi starete chiedendo – vista la presenza della power bank da 2500 mAh – quanto durerà in termini di autonomia. Anche sotto quest'aspetto il prodotto è soddisfacente: potrete utilizzarlo per circa 5 ore consecutivamente, ed impiegherà due ore e mezza per caricarsi completamente.

Xiaomi Flexwarm – Conclusioni

La “mini” sciarpa auto riscaldante Xiaomi Flexwarm, venduta a circa 30€ dallo store Banggood, a nostro avviso può essere considerato un best buy funzionale. Questo perché viste le dimensioni così contenute, anche indossata al di sotto del cappotto non creerà troppo spessore e, allo stesso tempo, in periodi particolarmente rigidi potrete utilizzarla tranquillamente anche in casa!