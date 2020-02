Grazie alla collaborazione con Lofree, Xiaomi ha presentato una vera e propria gamma di prodotti retro, composta da accessori da scrivania come tastiere, speaker bluetooth ed altro ancora. Oggi vi parleremo brevemente dell'esperienza d'uso della Xiaomi Lofree Candly, una lampada con batteria integrata che di retro ha soltanto l'aspetto.

Recensione lampada Xiaomi Lofree Candly

Unboxing e confezione di vendita

L'attenzione ai dettagli dell'azienda si percepisce già dal box di vendita. La confezione è infatti avvolta da un cartonato che richiama i ciliegi in fiore e raffigura un disegno stilizzato della lampada. All'interno troviamo:

Lampada Xiaomi Lofree Candly;

Base di supporto con pin di ricarica;

Cavo USB – Micro USB;

Gancio in similpelle per sospendere la lampada;

Manuale d'istruzioni.

Design e qualità costruttiva

Il motivo principale per cui acquisterete la Xiaomi Lofree Candly è senza dubbio il suo aspetto estetico, con uno stile retro che richiama le lampade a gas nate nei primi anni dell'800. Il dispositivo non imita soltanto il design, ma anche il funzionamento, riportando una manopola d'accensione sulla parte destra.

La piccola lampada di 172 x 83 x 66 mm è poi costituita quasi interamente in plastica: sia la base – che assume un tocco vintage nella sua colorazione rossa – che la parte superiore. Proprio quest'ultima simula l'effetto vetro fumè in maniera impeccabile. All'interno troviamo invece una luce LED a 1800k, regolabile proprio tramite la manopola.

Ad interrompere l'intero corpo in plastica troviamo un inserto in acciaio sulla sommità al quale potrete legare la corda in confezione nel caso in cui voleste utilizzare la lampada in sospensione.

Funzionamento ed esperienza d'uso

La lampada wireless Xiaomi Lofree Candly offre una luce calda ad intensità variabile e ci sono ben due modalità d'utilizzo. Potrete usare il prodotto come una normalissima lampada da notte, con luminosità costante, oppure impostare la modalità “candela”. Potrete accedere e switchare entrambe le modalità direttamente dal bottone posto sul retro, come raffigurato in foto.

La modalità “candela”, oltre ad offrire un effetto più tenue e discontinuo presenta una particolarità davvero interessante: la Xiaomi Lofree è sensibile ai rumori. Nel caso in cui parliate oppure facciate qualche tipo di rumore, il flusso di luce si interromperà ad intermittenza, simulando l'effetto vento.

Inoltre potrete utilizzare la Candly in due modi differenti: sia servendovi della batteria integrata da 2000 mAh che poggiando la stessa sulla basetta in dotazione che, se alimentata, fungerà anche da dock di ricarica per la lampada stessa. Servendovi della batteria integrata – che si ricarica completamente in circa 3 ore – la Lofree offre circa 20 ore di utilizzo continuativo.

Xiaomi Lofree Candly – Conclusioni

Perché acquistare la lampada Xiaomi Lofree Candly? Come detto in apertura lo farete sicuramente per l'aspetto estetico, tuttavia ve ne innamorerete per le diverse modalità di funzionamento, la compattezza e la capacità di calarsi perfettamente in ogni ambiente.

Il prodotto è disponibile all'acquisto dallo store Banggood e, grazie al codice sconto indicato nel box in basso, potrete acquistare il prodotto del brand cinese a 49.8€.