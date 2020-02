Realme X50 Pro avrà Wi-Fi 6 e forse anche un nuovo router

Realme è riuscita a conquistarsi una consistente fetta nella vendite degli smartphone, specialmente in Asia ma anche pian piano in Europa. Detto questo, l'azienda si prepara a costruire un'ecosistema ricco di prodotti, fra notebook, smart TV e smart band. Come anticipato, Realme X50 Pro non temerà la concorrenza, in primis con il diretto concorrente Xiaomi Mi 10. Potendo contare sull'implementazione dello Snapdragon 865 prodotto da Qualcomm, il top di gamma sarà in grado di supportare la connettività Wi-Fi 6.

Il nuovo standard Wi-Fi 6 sarà supportato non soltanto da Realme X50 Pro

Lo conferma questo screenshot postato dalla stessa Realme sui social asiatici. Che Realme X50 Pro fosse in grado di supportare il nuovo standard di connessione Wi-Fi era pressoché scontato, vista la presenza del succitato SoC. Ma un occhio più attento noterà che la rete a cui è connesso, ovvero “realme_office“, ha una rete in Wi-Fi 6. Cosa significa questo? Lo suggerisce lo stesso post di Realme: “Notate qualche easter egg?” Esatto: come Xiaomi, anche Realme avrebbe in cantiere un primo router di fascia alta. E l'annuncio potrebbe arrivare proprio in occasione dell'evento che si terrà al MWC 2020. A patto che la fiera si faccia, visto il numero di aziende che si stanno tirando indietro per colpa del coronavirus.

