Realme X50 Pro: il primo sample foto mostra la Super Night Mode in azione

Anche se il MWC 2020 è stato cancellato a causa di motivazioni superiori, alcuni brand hanno comunque confermato il lancio dei rispettivi flagship, preferendo un evento online. Tra questi abbiamo Realme che presenterà all'Europa il suo Realme X50 Pro 5G con un lancio in diretta streaming fissato per il 24 Febbraio. Per ingannare l'attesa l'azienda ha pubblicato tutta una serie di anticipazioni sul dispositivo, confermando varie feature. Quest'oggi il VP del brand ci mostra i primi sample foto di X50 Pro, con una Super Night Mode particolarmente “intensa”.

Realme X50 Pro: ecco come scatta con la Super Night Mode

Uno dei punti di forza di Realme X50 Pro sarà il comparto fotografico e la prova arriva dall'ultimo teaser pubblicato dall'azienda. Il flagship avrà a bordo una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP ed un modulo con Zoom ibrido 20X e resta da vedere se il pacchetto comprenderà gli stessi sensori dell'X50 o avremo qualche miglioria. Quali che siano le differenze (se ce ne saranno), avremo a che fare con un comparto fotografico niente male e la prima prova arriva dai sample foto pubblicati da Xu Qi Chase, VP di Realme.

Le immagini ci mostrano la Super Night Mode in azione, funzionalità in grado di illuminare una scena notturna senza battere ciglio. Il risultato finale è davvero buono e il modulo fotografico sembra essere in grado di restituire un'immagine convincente (vista la difficoltà della scena).

