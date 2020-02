Realme X50 Pro è il primo telefono a supportare NaVIC

Non troppe ore fa vi abbiamo parlato del nuovo sistema satellitare indiano, denominato NaVIC. Nello specifico, infatti, avevamo visto come Xiaomi, ma più che altro Redmi, fosse interessata ad implementare tale sistema all'interno dei futuri smartphone del brand. Sembra, però, che quest'azienda sia stata bruciata sul tempo. Su Realme X50 Pro, infatti, pare che sia già stato installato.

Realme batte Redmi, almeno in questa sfida

Da poche ore era stato annunciato da Manu Kumar Jain, CEO di Xiaomi India e Redmi, che tale brand sarebbe stato il primo a supportare NaVIC, il sistema di navigazione satellitare indiano. Sembra, però, che tale azienda sia stata battuta da Realme. Madhav Sheth, CEO di Realme India, ha voluto sottolineare come effettivamente X50 Pro, presentato qualche giorno fa, sia già dotato di tale sistema.

Non è la prima volta che Redmi e Realme si scontrano a livello internazionale per qualche primato. A livello fotografico, infatti, si è dibattuto a lungo su quale fosse lo smartphone che per primo avesse implementato un sensore da 64MP, tra Redmi Note 8 Pro e Realme XT. Si tratta di una sfida, però, assolutamente normale, dato che entrambi puntano ad una fetta di mercato praticamente identica. Vedremo, dunque, quali saranno le altre sfide in futuro, che coinvolgeranno questi due brand.

