Realme X50 Pro non teme il confronto con lo Xiaomi Mi 10: confermata la RAM LPDDR5

Il prossimo top di gamma Realme X50 Pro si fa sempre più vicino e a questo giro il CMO del brand conferma un paio di dettagli che faranno molto piacere ai più attenti alle specifiche e alle ultime novità del mondo tech. Qualcuno ha detto memoria RAM LPDDR5?

Realme X50 Pro con Snapdragon 865 e RAM LPDDR5: un mostro di potenza

Ancora una volta Xi Qi Chase, CMO della divisione cinese di Realme ha fatto centro, svelando alcune delle novità in arrivo per la compagnia. Pur restando sul vago e non nominando il Realme X50 Pro, il dirigente ha confermato che il prossimo flagship avrà il supporto al 5G Dual Mode ed avrà dalla sua una memoria RAM LPDDR5. La notizia ha fatto capolino da pochissimo su Weibo, dopo pochissimo dalle prime indiscrezioni in merito alla presenza di questa feature a bordo dello Xiaomi Mi 10. Che sia il futuro flagship della casa di Lei Jun il rivale dell'X50 Pro?

Comunque vale la pena specificare che l'azienda non ha ancora confermato il nome del top di gamme e che quest'ultimo è frutto del dualismo X2/X2 Pro. Visto il lancio del suo primo smartphone 5G (l'X50) è lecito immaginare che la sua “versione premium” si chiamerà X50 Pro.

Tornando al flagship e alle sue caratteristiche, di recente il device sarebbe apparso anche su Antutu, lasciando di stucco per il suo punteggio mostruoso. Inoltre l'azienda ha confermato la sua presenza al MWC 2020, con un evento fissato per il 24 Febbraio. Che Realme X50 e il suo “presunto” fratello maggiore Pro siano in dirittura d'arrivo in Europa?

