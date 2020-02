Con la notizia della cancellazione del MWC 2020 come misura preventiva per l'emergenza Coronavirus, OPPO ha rinviato il debutto del suo nuovo Find X2, il quale verrà presentato nel corso del mese di marzo. Per quanto riguarda il lancio di Realme X50 Pro 5G, l'ultimo flagship del brand destinato al mercato europeo, l'azienda ha confermato che l'evento si farà, ma in modalità differenti.

Realme X50 Pro 5G sarà presentato il 24 Febbraio, come da copione

Secondo quanto riportato dalla stessa azienda asiatica, Realme X50 Pro 5G sarà presentato il prossimo 24 Febbraio, nonostante la fine del MWC 2020. L'evento di lancio si terrà esclusivamente online, in diretta streaming da Madrid e quindi il flagship arriverà come da copione. A quanto pare la compagnia ha deciso di non farsi abbattere da quanto avvenuto con la fiera catalana, decidendo comunque di optare per la presentazione della loro ultima fatica.

Per quanto riguarda il top di gamma, Realme X50 Pro arriverà con un comparto tecnico con nulla da invidiare ai competitor. Il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 865, con tanto di supporto al 5G, memorie RAM LPDDR5 fino a 12 GB e storage fino a 256 GB. Il dispositivo è spuntato anche su Antutu, con risultati decisamente allettanti. Come si evince dal teaser pubblicato dalla stessa azienda, il flaghip monterà un display con un doppio foro per la selfie camera, similmente al suo fratello minore lanciato agli inizi di Gennaio.

