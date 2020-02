Realme X50 Pro straccia tutti su Antutu, ma scatta la polemica

A inizio gennaio il brand asiatico ha lanciato il suo primo smartphone 5G, Reame X50. Nonostante le indiscrezioni precedenti, che volevano il debutto anche di una versione Lite, il dispositivo è arrivato da solo. Tuttavia si vocifera che sia in programma un'aggiunta di tutto rispetto: Realme X50 Pro, modello dotato del supporto al 5G grazie allo Snapdragon 865. Sarà davvero così? Mentre i dubbi restano, il presunto flagship ha fatto capolino su Antutu, mentre Realme annuncia un evento per il MWC 2020.

Aggiornamento 23/02: un nuovo punteggio Antutu sposta ancora più in alto l'asticella da parte di Realme X50 Pro. Ma c'è aria di polemica: trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 11/02: il VP dell'azienda ci offre qualche dettaglio in più sulle performance del flagship nei benchmark di Antutu e conferma il design del nuovo modello. Trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 10/02: arriva la conferma definitiva della presenza del flagship al MWC 2020, con tanto di indizi sul design. Trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 08/02: specifiche confermate dal VP di Realme.

Aggiornamento 06/02: l'azienda ha pubblicato un nuovo teaser ufficiale dedicato all'evento del MWC 2020.

Di recente su Antutu è spuntato un modello siglato RMX2071, con un punteggio stratosferico. Il device ha totalizzato la bellezza di 574.985 e nonostante i benchmark non lo evidenzino, sembra chiaro che a muovere il tutto ci sia lo Snapdragon 865. Di conseguenza si ipotizza che il misterioso dispositivo sia Realme X50 Pro, fratello maggiore dell'attuale “mid-range” col supporto al 5G. Il leaker cinese DigitalChatStation sostiene che il top di gamma con Snap 865 (non specifica il nome) arriverà con un singolo foro nel display, in contrasto con la dual selfie camera dell'X50.

Mentre arrivano queste prime indiscrezioni, casualità vuole che Realme abbia compiuto una mossa inedita. Il brand asiatico parteciperà per la prima volta alla fiera di Barcellona, con un evento fissato per il 24 Febbraio. Si tratta davvero di un caso? Oppure l'azienda ha in mente di presentare ufficialmente Realme X50 Pro al MWC 2020?

Comunque vale la pena fare una precisazione. L'evento di Febbraio sarà dedicato al 5G, ergo Realme potrebbe anche optare per il lancio europeo dell'X50, senza annunciare altre novità per la serie. Non resta che attendere ulteriori novità al riguardo, ma siamo comunque fiduciosi. Il brand ha già dimostrato il suo valore con i vari mid-range rilasciati da noi e con il suo flagship X2 Pro. Voi cosa ne pensate di Realme? Avete già provato uno dei suoi smartphone?

Hey MWC, it's realme! We are ready to be the 5G Populariser.

Are you ready to leap into the 5G era with us? #realme5G. pic.twitter.com/tTORB8CYpq

— realme Europe (@realmeeurope) February 6, 2020