Realme X50 Pro 5G: l’azienda conferma la ricarica SuperDart da 65W

Nonostante la cancellazione del MWC 2020, il lancio di Realme X50 Pro 5G si farà: l'evento è stato “spostato” online e avrà luogo il 24 Febbraio alle ore 9:30, secondo quanto riportato dal sito ufficiale (lo trovate in fonte). Per questo motivo le anticipazioni possono continuare in tutta tranquillità e quest'oggi l'azienda conferma una delle feature “inedite” in arrivo con il flagship: la nuova ricarica rapida Realme SuperDart Charge da 65W!

We could think of a million situations in which having no battery could ruin your day.

But during the time you have been thinking about this, you would have already charged the #realmeX50Pro with its 65W SuperDart Charge to keep you going. #realme5G

— realme Europe (@realmeeurope) February 13, 2020