Realme X2 si illuminerà al buio con le notifiche della Realme UI

Al contrario di OPPO, l'approccio lato software di Realme si sta dimostrando più vicino alle esigenze occidentali. Questo grazie alla Realme UI, la nuova componente proprietaria che vuole distaccarsi dalla più orientaleggiante ColorOS. Per il momento l'update è stato rilasciato su alcuni modelli, fra cui Realme X2, con tanto di aggiornamento ad Android 10. Ma le novità non finiscono certo qua, come dimostra l'annuncio fatto dal CEO Madhav Sheth.

Realme X2 si prepara a ricevere una nuova funzione legata al display, chiamata Screen Light Effects. Attivandola sarà possibile ottenere un'animazione lungo il perimetro dello schermo per fungere da LED delle notifiche. I menu pubblicati testimoniano come questa feature sarà utilizzabile per le chiamate in arrivo, così come per le notifiche a schermo spento. Questo è possibile grazie al pannello Super AMOLED, con cui poter accendere lo schermo soltanto laddove sia necessario. Al contrario, gli schermi LCD non possono agire in questa maniera.

