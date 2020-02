La smart TV Realme diventerà realtà al MWC 2020

Nel mentre in Cina vengono annullati eventi su eventi, ci prepariamo al MWC 2020, luogo che verrà utilizzato per la presentazione di numerosi prodotti. A presenziare ci sarà anche Realme, per la prima volta all'opera nella fiera catalana. E proprio l'importanza di tale avvenimento farà sì che il palcoscenico venga sfruttato per la presentazione della prima smart TV. Inizialmente prevista entro la fine del 2019, il suo lancio è stato poi rimandato all'inizio del 2020.

LEGGI ANCHE:

Realme Band è stata avvistata dal vivo al polso del CEO

Una delle novità del MWC 2020 sarà la smart TV di Realme

U gonna hear something exciting abt TV on MWC! #realmeForEveryIndian — Francis Wang (@FrancisRealme) February 1, 2020

Ad esporsi in questa direzione è stato il CMO Francis Wang in persona, rispondendo ad un commento su Twitter. Per quanto verrà presentata durante un evento europeo, la smart TV Realme dovrebbe essere indirizzata principalmente al pubblico indiano. Non a caso, visto che l'India è il paese dove Realme opera maggiormente, a differenza dell'Europa dove è sì presente ma in maniera più rarefatta.

Da notare come, ad oggi, più società di telefonia abbiano deciso di proporre la propria forma di smart TV, ma senza toccare a pieno l'Europa. Questo perché, a differenza degli smartphone, proporre una smart TV necessita di accordi con le piattaforme di streaming, differenti da paese a paese. E magari proprio al MWC 2020 potremmo saperne di più anche da parte di Xiaomi, Redmi, OnePlus, Huawei ed Honor.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.