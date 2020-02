Realme pensa in grande e lo fa col primo notebook

Realme è indubbiamente il produttore di smartphone più giovane in circolazione, ma al contempo uno dei più promettenti. Grazie anche alla spinta data dalla nascita come “costola” di OPPO, il brand si è saputo imporre come scelta ideale per chi è alla ricerca della maggiore convenienza. In un mondo dove marchi storici come Huawei e Xiaomi iniziano ad avere prezzi praticamente equivalenti alla controparte più mainstream, se ne sentiva il bisogno. E dopo i risultati record raggiunti nel corso del 2019, Realme è pronta ad ampliare il proprio ventaglio di prodotti, toccando anche settori mai esplorati finora.

Il primo notebook Realme potrebbe essere realtà, ma soltanto dopo le smart TV

Era solo ieri quando il CEO Francis Wang annunciava in sordina il debutto della prima smart TV targata Realme in quel del MWC 2020. Ma i piani di espansione per Realme non finiscono certo qui, perché, sempre a detta del CEO, il futuro vede anche l'arrivo di un notebook.

If TV goes well, laptop is something worth a try. — Francis Wang (@FrancisRealme) February 1, 2020

Da quando Xiaomi e Huawei hanno dimostrato di poter dire la propria in altri ambiti al di fuori degli smartphone, sempre più realtà si sono buttate in altri segmenti di mercato. La volontà di Realme è quella di metter su un vero e proprio ecosistema composto di vari dispositivi per “individui, famiglie e viaggiatori“. E fra questi ci saranno anche i computer portatili, a patto che con le smart TV vada bene. Nel frattempo, dietro l'angolo c'è anche la prima smartband Realme, mentre accessori come cuffie, anche true wireless, sono già in commercio.

