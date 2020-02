Realme Link è la nuova app dedicata ai dispositivi IoT del brand

L'interesse della compagnia asiatica nei confronti del settore dei prodotti IoT è chiaro già da un po' di tempo. Realme è intenzionata ad espandersi a 360° e nei piani del brand sono previsti anche una smartband (in arrivo a Febbraio) ed uno smartwatch. Insomma, l'azienda nata come costola OPPO è pronta a fare sul serio e una nuova conferma ci arriva dal forum ufficiale, nel quale è stata presentata l'app Realme Link. Ecco di cosa si tratta.

Realme annuncia Link, la nuova app per il controllo dei prodotti IoT dell'azienda

Nel corso del 2020 Realme prevede di lanciare tutta una serie di dispositivi IoT e che tra gli obiettivi dell'azienda c'è quello di fare del brand un vero e proprio marchio life style tecnologico. Per questo motivo, ecco fare capolino Realme Link, la nuova applicazione che andrà a fungere da collegamento tra smartphone e prodotti IoT. Insomma si tratterà di un software per dispositivi mobile in stile Mi Home, l'applicazione ufficiale di Xiaomi.

Con la nuova app del brand, lo smartphone diventerà il centro di controllo dove sarà possibile visualizzare, utilizzare e controllare tutti i prodotti IoT di Realme. Inoltre l'applicazione sarà preinstallata a bordo di tutti i futuri smartphone dell'azienda. In copertina trovate una preview dell'icona del software: la compagnia asiatica ha chiesto agli appassionati di scegliere la preferita tra quattro opzioni. Voi quale scegliereste?

