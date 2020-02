Realme prepara almeno 5 nuovi modelli 5G per l’Italia

Niente MWC 2020, ma oggi si sono comunque tenuti diversi eventi di presentazione. Uno fra tutti Realme, con il lancio del top di gamma Realme X50 Pro, ma le novità non finiranno qui. In occasione dell'evento, la dirigenza ha colto l'occasione per farci dare uno sguardo al futuro. Specialmente in ambito 5G, un segmento che prenderà piede nel corso del 2020, fino a totalizzare il mercato nel giro dei prossimi anni.

Il mercato 5G sempre più ricco di modelli, grazie anche a Realme

Sul palco dell'evento di X50 Pro, il country manager Emilio Alvarez ha svelato i piani per il 2020. Saranno almeno 5 gli smartphone 5G ad essere presentati nei prossimi mesi, con una diffusione sempre più capillare. La volontà di Realme è di portarli nei seguenti paesi: Italia, Spagna, Germania, Francia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, India, Thailandia, Singapore, Malesia, Arabia Saudita ed altri ancora.

Nel mentre, la produzione di smartphone 4G cesserà gradualmente in Cina, con una filosofia produttiva che prende il nome di “All in 5G“. Per il momento, gli smartphone 5G di casa Realme sono soltanto due: Realme X50 e X50 Pro, entrambi basati su Snapdragon 865. Ma siamo certi che la diffusione delle soluzione MediaTek, fra cui Dimensity 1000 e 800, aiuterà la diffusione del 5G anche nelle fasce più economiche.

