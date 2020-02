Quest'oggi, la compagnia asiatica ha lanciato sul suo nuovo entry level per il mercato indiano, ancora una volta un dispositivo proposto ad un prezzo stracciato e che mira a conquistarsi la sua fetta di utenza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Realme C3 tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Realme C3 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo piccolo di casa Realme arriva con un design già ampiamente collaudato e che non prova ad introdurre nulla di nuovo in questa fascia di prezzo. Abbiamo un pannello LCD da 6.5″ HD+ con notch a goccia e protezione Gorilla Glass, ed un rapporto in 20:9. Realme C3 è il primo smartphone equipaggiato con il chipset MediaTek Helio G70, soluzione octa-core fino a 2.0 GHz realizzata a 12 nm, con vari tagli di memoria RAM LDDR4x e storage espandibile.

La batteria è una capiente unità da 5000 mAh con ricarica da 10W mentre il comparto fotografico si affida ad una Dual Camera da 12 MP con un sensore di profondità da 2 MP. Frontalmente, nel notch a goccia, troviamo un modulo da 5 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica del dispositivo, il primo dotato di Realme UI (con Android 10) già al lancio.

Scheda tecnica

dimensioni di 164.4 x 75 x 8.95 mm per un peso di 195 grammi;

display LCD da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e protezione Gorilla Glass;

processore octa-core MediaTek Helio G70 fino a 2.0 GHz;

GPU ARM Mali-G52 MC2 a 820 MHZ;

2/3/4 GB di RAM LPDDR4x;

32/64 GB di memoria interna MMC 5.1 espandibile tramite microSD;

Face Unlock;

Dual Camera posteriore da 12 + 2 MP con apertura f/1.8, lenti 5P, PDAF, Chroma Boost, Super Nightscape e Flash LED;

Selfie Camera da 5 MP;

Dual SIM, no Banda 20, Bluetooth 5.0, GPS/Beudou/GLONASS/A-GPS, Wi-Fi Single Band, mini-jack da 3.5 mm;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W;

sistema operativo Android 10, sotto forma di Realme UI 1.0.

Realme C3 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C3 sarà in vendita in India a partire dal 14 Febbraio, nelle colorazioni Blazing Red e Frozen Blue. Il device debutterà nelle versioni da 3/32 GB e 4/64 GB, rispettivamente al prezzo di 6.999 e 7.999 rupie (circa 89/102€ al cambio). La pagina ufficiale – la trovate in fonte – riporta anche una variante da 2 GB di RAM, ma al momento non sembra che ne sia prevista la commercializzazione.

