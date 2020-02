Realme Buds Air Yellow: ritardi nelle spedizioni a causa del Coronavirus

Sebbene queste Realme Buds Air siano state presentate qualche settimana fa, non è arrivata da molto tempo l'edizione Yellow. Con il suo giallo sgargiante, dunque, ha attratto davvero tanti utenti, molti dei quali speravano già di avere tra le mani il prodotto nei prossimi giorni. Sembra, però, che a causa del nuovo Coronavirus questi dovranno attendere ancora un po'.

Realme Buds Air Yellow verranno spedite dal 3 marzo

Realme ha voluto avvisare tutti i propri clienti del ritardo nelle spedizioni di questo prodotto. Le Realme Buds Air Yellow, infatti, avrebbero dovuto essere spedite in questi giorni. A causa del Coronavirus, però, questo non è stato possibile. Motivo per cui l'azienda ha sentito la necessità di scrivere una lettera a tutti quelli che hanno già effettuato l'acquisto, rassicurandoli sull'attuale situazione. Dal 3 marzo, infatti, tutti i pacchi dovrebbero cominciare ad essere regolarmente spediti. Questo, però, sarà possibile solo per coloro che finalizzeranno l'acquisto entro il 14 febbraio.

Si prevede che la società, con sede a Shenzhen, riprenderà il normale ritmo di produzione il più presto possibile garantendo la massima protezione dei suoi dipendenti e dei consumatori. Come per molti altri brand però, è stato necessario chiudere alcuni stabilimenti al momento, per evitare che l'epidemia si diffonda rapidamente e in maniera incontrollata.

