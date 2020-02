Realme Band: svelate alcune caratteristiche tecniche in anteprima!

Dovremo attendere il 5 Marzo per vedere finalmente la Realme Band. All'interno di un evento dedicato, infatti, il brand cinese darà lustro al proprio marchio, gettandosi nella mischia del settore smartband. Crediamo che quest'azienda possa fare davvero la differenza anche in questa categoria, anche se al momento sappiamo ben poco su di essa. O perlomeno, ne sapevamo poco. Nelle ultime ore, infatti, sono comparse in rete alcune immagini ufficiali che mostrano le funzionalità principali di tale prodotto.

Realme Band sarà certificata IP68

Da quello che abbiamo potuto vedere poco fa, Realme Band sarà dotata di caratteristiche che la pongono fin da subito in concorrenza con la Mi Band 4 di Xiaomi e la Huawei Band 4 Pro. Dando un'occhiata alle specifiche trapelate, infatti, vediamo come questa sarà dotata di un display a colori che potrà mostrare le notifiche, i messaggi e le chiamate in arrivo. Questa, poi, presenterà anche il monitoraggio del sonno e di varie altre attività sportive, tra cui anche la Cricket Mode.

Realme Band è stata avvistata dal vivo al polso del CEO

Non mancherà, poi, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, così come un connettore USB-A, per la ricarica del dispositivo stesso. Questo vuol dire che non sarà necessario sfruttare nessun tipo di adattatore, dato che tale smartband potrà essere collegata a qualsiasi presa USB. Realme Band, poi, sarà diponibile probabilmente nei colori giallo, nero e verde oliva, ma sarà necessario attendere l'evento ufficiale per scoprire prezzo e data di commercializzazione.

