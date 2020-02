Realme Band ha finalmente una data di presentazione

Come preannunciato durante l'evento del flagship X50 Pro, Realme Band è ormai vicinissima al debutto. Il CEO indiano Madhav Sheth ha confermato ufficialmente da data di presentazione dell'indossabile, regalando anche un'ulteriore conferma in merito al design della stessa.

Have seen many of you spotting and asking me about the #realmeBand on my wrist.

The wait will be over on 5th March guys. RT if excited. pic.twitter.com/ty7hTMVfmB

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 24, 2020