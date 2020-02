Realme 6i: immagini e prime specifiche dalla certificazione FCC

Mentre tutta l'attenzione è focalizzata sul flagship X50 Pro, dietro le quinte l'azienda asiatica continua con i suoi piani per il rilascio di nuovi modelli destinati alla fascia media. In rete sono spuntate alcune immagini provenienti dalla certificazione FCC di Realme 6i, con tanto di alcuni dettagli su specifiche e design.

Realme 6i certificato dalla FCC: ecco le prime immagini

Volendo fare il punto della situazione, Realme 6i avrà dalla sua un look differente rispetto a quello dei fratelli maggiori. Secondo le varie indiscrezioni, questi monteranno un pannello con un foro centrale (per ospitare la selfie camera); le immagini della certificazione FCC mostrano invece un classico notch a goccia ed una back cover dotata di una Quad Camera ed un lettore d'impronte digitali.

Quindi anche il piccolo di casa dovrebbe avere a bordo un comparto fotografico basato su quattro sensori, una bel passo in avanti per gli utenti in cerca di un dispositivo senza troppe pretese, ma che non amano avere troppe rinunce.

Il futuro Realme 6i monterà una batteria da 5.000 mAh e – come si evince anche dalle immagini – arriverà con un caricabatterie da 18W in dotazione. Per il momento la panoramica sulle specifiche finisce qui, ma siamo certi che una volta finito l'entusiasmo per il lancio del nuovo flagship non mancheranno indiscrezioni più sostanziose.

