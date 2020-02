Realme 6 e Realme 6 Pro in arrivo: questo sarà il design

Come pronosticato solo poche ore fa, una volta passato il debutto del flagship X50 Pro, l'azienda ora può concentrarsi con la massima attenzione sui prossimi mid-range Realme 6 e Realme 6 Pro, i quali dovrebbero essere accompagnati anche da una variante minore 6i, già certificata dalla FCC. Che cosa significa? Semplice: il rilascio del primo teaser ufficiale e – puntuali come un orologio svizzero – nuovi dettagli leaked.

Partiamo dal principio. Nelle scorse ore la compagnia asiatica ha confermato la data di presentazione della sua prima smartband (dello smartwatch, per ora, nemmeno l'ombra), ma le novità continuano. Tramite un teaser ufficiale l'azienda ha finalmente posto l'accento sui prossimi modelli dedicati alla fascia media del mercato. Realme 6 e Realme 6 Pro arriveranno prossimamente e la prima immagine non si sbilancia assolutamente, confermando solo il futuro debutto della serie 6.

Ma niente paura, perché in nostro soccorso arrivano nuove indiscrezioni grazie ad un poster leaked. L'immagine in altro mostrerebbe il design posteriore dei nuovi modelli, confermando anche la presenza di una Quad Camera da 64 MP, di un display a 90 Hz e della ricarica rapida da 30W. Come se non bastasse il leaker DigitalChatStation ha pubblicato alcuni render che mostrano parte della back cover dei nuovi modelli, caratterizzate da uno stile piacevole (in tre colorazioni differenti).

Per quanto riguarda la parte frontale, le indiscrezioni precedenti (con tanto di immagini) presentano un pannello con un foro al centro, per ospitare la selfie camera. Allora, che ve ne pare dei nuovi mid-range in arrivo?

