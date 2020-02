Realme 6 e Realme 6 Pro: tutto su scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

Con l'uscita del suo primo flagship 5G (qui trovate tutti i dettagli), l'azienda asiatica può ora concentrarsi sui prossimi modelli destinati alla fascia media. Ed ecco che negli ultimi giorni sono spuntate tutta una serie di conferme su Realme 6 Pro ed il fratello minore, in arrivo nei primi giorni di Marzo 2020. Vista tutte le novità – tra teaser poster e indiscrezioni – è arrivato il momento di fare il punto della situazione con tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità dei nuovi mid-range.

Realme 6 e Realme 6 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Tramite il sito ufficiale dedicato al lancio dei due modelli, Realme ha confermato varie specifiche “sparse”, relative ad entrambi gli smartphone. Mentre Realme 6 Pro farà affidamento su un display tutto schermo con una doppia selfie camera, il fratello minore arriverà con un pannello interessato dalla presenza di un singolo foro; in entrambi i casi si dovrebbe trattare di schermi LCD, con refresh rate a 90 Hz e risoluzione Full HD+.

Quindi le immagini dal vivo avvistate a inizio mese – con un foro nel display posizionato al centro della scocca – sono da considerarsi come dei fake. Meglio specificare, a scanso di equivoci!

1 di 3

Nel frattempo, su Weibo hanno fatto capolino dei render ufficiosi che ci permettono di dare un'occhiata più da vicino alla back cover dei nuovi medio di gamma. L'effetto restituito dalla scocca è davvero molto bello ed anche le colorazioni disponibili al lancio non scherzano. Entrambi gli smartphone avranno a bordo una Quad Camera verticale posizionata in alto a sinistra.

Lungo il bordo destro è visibile il lettore d'impronte digitali laterale, integrato nel pulsante di accensione; l'altro lato è occupato invece dal bilanciere del volume.

Hardware e benchmark

Il comparto hardware di Realme 6 Pro dovrebbe fare affidamento sullo Snapdragon 720G, chipset che punta a migliorare l'esperienza di gioco a bordo dei modelli di fascia media. Si tratta di una soluzione con GPU Adreno 618, processo a 8 nm ed una CPU composta da due cluster big.LITTLE: 2 x 2.3 GHz Kryo 465 + 6 x 1.8 GHz Kryo 465.

Il SoC è predisposto per il supporto al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, aptX Adaptive e NavIC (protocollo satellitare indiano a doppia frequenza); tuttavia per la conferma di queste feature a bordo del device dovremo attendere una conferma ufficiale da parte dell'azienda.

Similmente al fratellone, anche Realme 6 potrebbe adottare un chipset pensato per il gaming. Dovrebbe trattarsi del MediaTek Helio G90, octa-core con una frequenza massima di 2.05 GHz, architettura ARM Cortex-A76 e A55, GPU Mali-G76 da 800 Hz e supporto fino a 10 GB di RAM LPDDR4X. Insieme a queste caratteristiche è presente anche la tecnologia HyperEngine, utile per il miglioramenti delle performance durante il gioco.

I dettagli sulla scheda tecnica, per ora restano ancora avvolti nel mistero. L'unica conferma offerta dall'azienda riguarda il supporto alla ricarica rapida da 30W, presente su entrambi i dispositivi.

Fotocamera

Riguardo il comparto fotografico, Realme ha confermato la presenza di una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP. Questo sarà accompagnato da un teleobiettivo con Zoom 20X, un grandangolo ed una lente ultra Macro. Per ora non è dato di sapere quale sarà la configurazione precisa dei due dispositivi né se avranno a bordo il medesimo comparto fotografico.

Realme 6 Pro – Prezzo e disponibilità

Il lancio di Realme 6 Pro e del modello standard è stato fissato per il 5 Marzo; al momento non vi è alcuna conferma per una release globale e l'azienda si è limitata a confermare il debutto per l'India. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al momento non sono pervenute indiscrezioni al riguardo. I predecessori furono commercializzati a 163€ al cambio (12.999 rupie, 4/128 GB) e 214€ al cambio (16.999 rupie, 8/128 GB): di quanto si discosteranno i nuovi modelli?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.