Realme 6 e 6 Pro potrebbero debuttare ad un prezzo allettante

I prossimi medio di gamma del brand asiatico sono praticamente dietro l'angolo e la stessa azienda ha confermato vari dettagli al riguardo, compreso il design. Realme 6 e Realme 6 Pro saranno dotati di un display col foro (doppio, nel caso del fratello maggiore) e arriveranno con tutta una serie di caratteristiche davvero niente male. Ma il prezzo di vendita avrà delle ripercussioni oppure avremo una cifra in linea con quella della precedente serie?

Realme 6 e 6 Pro: ecco i primi dettagli sul prezzo dei nuovi mid-range

I nuovi render in alto ci offrono una panoramica ravvicinata di quello che ci aspetta con Realme 6 Pro ed il suo fratello minore. In entrambi i casi avremo un pannello LCD con refresh rate a 90 Hz e risoluzione Full HD+. Il modello base dovrebbe avere a bordo il SoC Helio G90 mentre la variante Pro potrebbe essere il primo smartphone equipaggiato con il chipset Snapdragon 720G e secondo i benchmark trapelati potremmo avere una configurazione fino a 8 GB di RAM.

Quanto costeranno i nuovi mid-range? Per quanto riguarda il prezzo internazionale, ovviamente ci sarà da attendere. Tuttavia alcune indiscrezioni in merito al mercato indiano riferiscono di una cifra di partenza di 13.999 rupie (circa 175€) per il modello Pro da 4/64 GB; Realme 6 dovrebbe partire invece da 9.999 rupie (125€). Insomma, prezzi decisamente accettabili – si tratta delle stesse cifre dei predecessori – anche se l'ultima parola spetta sempre all'azienda!

Curiosi di saperne di più sui nuovi modelli della serie Realme 6? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

