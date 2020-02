Realme 6 Pro spunta su Geekbench con 8 GB di RAM

La compagnia asiatica ha fissato il lancio dei suoi prossimi mid-range per il 5 Marzo, accompagnando il tutto con varie conferme ufficiali. I nuovi modelli – Realme 6 e Realme 6 Pro – avranno a bordo una Quad Camera ed un pannello tutto schermo (con un foro, due nel caso del fratello maggiore) ed ora i primi benchmark ci danno un'idea di quello che ci aspetta.

Realme 6 Pro protagonista dei primi benchmark su Geekbench

Volendo prendere in considerazione i meri valori dei benchmark, Realme 6 Pro – RMX2061 – ha totalizzato 571 punti in single-core e 1676 in multi-core. I risultati su Geekbench ci rivelano anche indizi importanti sulla scheda tecnica, confermando la presenza di un SoC Qualcomm: che si tratti dello Snapdragon 720G, come sostenuto dalle indiscrezioni dei giorni scorsi?

Lato software troveremo Android 10 sotto forma di Realme UI, ma la vera sorpresa arriva dalla sezione dedicata alla memoria. Il medio di gamma arriverà anche in una configurazione con 8 GB di RAM, segno che ci troveremo tra le mani un dispositivo che mira alle prestazioni.

Curiosi di saperne di più sui nuovi modelli della serie Realme 6? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

