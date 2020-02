Realme 6 e 6 Pro: mid-range sì, ma con ricarica molto rapida

Un vantaggio dell'espansione delle tecnologie sulle fasce più premium è che, passato del tempo, queste verranno portate anche sui modelli più modesti. Ne è un esempio la ricarica rapida, non più esclusiva dei top di gamma, con una diffusione che sta toccando anche smartphone come Realme 6 e Realme 6 Pro. Entrambi i prossimi arrivi, infatti, saranno dotati di supporto alla Flash Charge, permettendo ai loro utilizzatori di caricare la batteria in meno tempo del solito.

La ricarica Flash Charge si appresta a debuttare sulla serie Realme 6

Our 30W Flash Charge on #realme6 & #realme6Pro will spoil you guys! Get 40% charge in just 15 mins. Watch the launch live on 5th March, 12:30 PM. pic.twitter.com/j2SYrmLjo8 — Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 29, 2020

Il teaser postato dal CEO Madhav Sheth parla chiaro: lo standard Flash Charge permetterà di ricaricare la serie Realme 6 con una potenza pari a 30W. Un livello di ricarica che fino allo scorso anno non trovavamo nemmeno su telefoni come Xiaomi Mi 9, Huawei P30 e molti altri. Questo permetterà a Realme 6 di raggiungere dallo 0% al 40% in soltanto 15 minuti, una tempistica con cui ci si ferma solitamente al 25%, se non addirittura al 12%.

Quale sarà l'amperaggio della batteria non è dato saperlo, ma ipotizziamo una capienza vicina se non identica ai 5000 mAh della scorsa generazione.

