Dopo la carrellata di modelli aggiornati nel corso del mese di Gennaio (X2, XT e 3 Pro), ecco che anche Realme 5 Pro e Realme X ricevono il tanto agognato aggiornamento all'interfaccia proprietaria del brand asiatico. E ovviamente, insieme a Realme UI non può mancare anche Android 10, ultima versione dell'OS del robottino verde.

Realme 5 Pro e Realme X si aggiornano ad Android 10 con Realme UI

Come si evince dall'immagine in alto, l'aggiornamento per Realme X porta il software alla versione RMX1901EX_11_C.01 della ColoroOS 6 in versione beta(dopo un primo avvistamento ). La sigla RMX1901 fa riferimento proprio al modello X e si tratta del codice modello legato a vari enti certificativi (compreso il TENAA). Il medesimo update ha fatto capolino anche per Realme 5 Pro – di cui qui trovate la nostra recensione – portando con sé l'interfaccia proprietaria Realme UI, su base Android 10.

Per saperne di più su questa novità dedicata ai dispositivi del brand, qui trovate un approfondimento che mostra tutte le differenze e le novità rispetto alla ColorOS.

In merito al rilascio del nuovo firmware, le immagini dimostrano che il roll out è cominciato, ma non è dato di sapere quali saranno le tempistiche. Probabile che l'aggiornamento faccia capolino nel corso dei prossimi giorni, a bordo di tutti i modelli interessati. Voi avete già ricevuto la fatidica notifica? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Infine cogliamo l'occasione per segnalarvi il debutto del flagship X50 Pro 5G e tutte le novità sulla prossima gamma di mid-range del brand.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.