Realme 3 Pro riceve il supporto a LineageOS 16 | Download

La prime metà dello scorso anno ha segnato il debutto di Realme 3 Pro, medio di gamma in grado di offrire un bel po' di soddisfazioni (ad un prezzo contenuto) e in diretta competizione con il Redmi Note 7. Durante questi mesi n'è passata di acqua sotto i ponti e l'azienda ha rilasciato un bel po' di modelli. Tuttavia non sono mai mancati riguardi per il piccolo mid-range, che di recente ha ricevuto perfino l'aggiornamento ad Realme UI, ovviamente su base Android 10. Se per voi questa versione è ancora “troppo poco stock”, allora sarete contenti di sapere che il dispositivo ha ricevuto una release ufficiale di LineageOS 16.

LineageOS 16 ufficiale sbarca su Realme 3 Pro

Ovviamente per procedere con l'installazione del nuovo software sarà necessario avere i permessi di root attivi e la recovery TWRP installata. Tuttavia precisiamo che LineageOS 16 per Realme 3 Pro è ancora basata su Android 9 Pie, quindi se preferite puntare all'ultima versione dell'OS del robottino verde, forse questa release non fa per voi. Per tutti gli altri, in basso trovate il link alla pagina ufficiale di LineageOS, con il download del file da flashare tramite recovery.

SCARICA LINEAGEOS 16 PER RM 3 PRO

Come al solito in questi casi vi ricordiamo che le operazioni di modding sono dedicate esclusivamente ad utenti esperti e consapevoli. Quindi, prima di cimentarvi nell'impresa pensateci bene e valutate i pro e i contro. Buon download a tutti!

