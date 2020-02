Realme 1, 5, 5s, U1, X e X2 si aggiornano: ecco le novità e il changelog

Non è arrivata da molto sul mercato ma Realme ha subito dimostrato di potersela giocare con tutti i più grandi produttori di smartphone. Nel corso di questi mesi, infatti, il team di sviluppo ha rilasciato numerosi aggiornamenti, non solo per i dispositivi più recenti. Motivo per cui, ora, sembra che ci sia spazio anche per le nuove patch di sicurezza di febbraio 2020, in arrivo su tantissimi device del brand cinese come Realme X2. Vediamo, dunque, di quali smartphone si tratta.

Realme 1, 5, 5s, U1, X e X2 rivelano quale novità

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Realme abbia iniziato ad aggiornare alcuni suoi device con le ultime patch di sicurezza di febbraio 2020. Nello specifico, dunque, i dispositivi coinvolti sono Realme 1, 5, 5s, U1, X e X2. Oltre le patch di Android, comunque, non troviamo altre grosse novità per nessuno dei dispositivi sopra citati.

Riguardo Realme 1 ci troviamo sempre al cospetto della ColorOS 6.0. In questo caso l'aggiornamento ha un peso di 2,15GB.

Changelog Realme 1 Sicurezza: Patch di sicurezza di Android di febbraio 2020.

Network: Aggiunte le funzioni Airtel and Jio VoWiFi.

Impostazioni: Aggiunte le gesture su entrambi i lati; Aggiunto il counter della velocità in hotspot.



Realme 5 mantiene la ColorOS 6.0.1, con un pacchetto di aggiornamenti del peso di 2,57GB. Trovate qui sotto il changelog completo.

Changelog Realme 5 Sicurezza: Patch di sicurezza di Android di febbraio 2020.

Network: Aggiunte le funzioni Airtel and Jio VoWiFi.

Sistema: Fix di alcuni bug e miglioramento della stabilità generale.



Anche su Realme 5s troviamo la ColorOS 6.0.1, ed anche in questo caso il peso del pacchetto è pari a 2,57GB.

Changelog Realme 5s Sicurezza: Patch di sicurezza di Android di febbraio 2020.

Network: Aggiunte le funzioni Airtel and Jio VoWiFi.

Sistema: Fix di alcuni bug e miglioramento della stabilità generale.



Su Realme U1 arrivano le gesture lungo i bordi laterali. Abbiamo, comunque, sempre la ColorOS 6.0 ed l'aggiornamento pesa 2,06GB.

Changelog Realme U1 Sicurezza: Patch di sicurezza di Android di febbraio 2020.

Network: Aggiunte le funzioni Airtel and Jio VoWiFi.

Impostazioni: Aggiunte le gesture su entrambi i lati; Aggiunto il counter della velocità in hotspot.



Con Realme X il brand ha voluto migliorare ulteriormente la propria immagine, implementando anche in questo caso alcune funzioni interessanti. Si tratta, però, sempre di un device con a bordo la ColorOS 6.0 e pacchetto di aggiornamento del peso di 2,79GB.

Changelog Realme X Sicurezza: Patch di sicurezza di Android di febbraio 2020.

Network: Aggiunte le funzioni Airtel and Jio VoWiFi.

Impostazioni: Aggiornate alcune app di terze parti all'ultima versione; Fix di alcuni bug e miglioramento della stabilità generale del sistema.



Infine abbiamo Realme X2, il cui changelog completo lo trovate qui sotto.

Changelog Realme X2 Sicurezza: Patch di sicurezza di Android di febbraio 2020.

Network: Aggiunte le funzioni Airtel and Jio VoWiFi.

Dark Mode: Aggiunta tale funzione, anche con la programmazione durante la giornata.



