Il portaspazzolini di Xiaomi Jordan & Judy è in offerta lampo a partire da 10€

Comincia la settimana di Banggood, con le migliori offerte dello store cinese. A questo giro trova spazio il portaspazzolini Xiaomi Jordan & Judy, l'ennesimo prodotto low budget (ma non per questo privo di eleganza e praticità) lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin.

Il portaspazzolini di Xiaomi Jordan & Judy è in sconto su Banggood, in quattro versioni differenti

Il portaspazzolini Jordan & Judy – brand legato a Xiaomi YouPin – arriva con uno stile semplice ed essenziale, ma soprattutto con un prezzo super economico. Il prodotto è disponibile il quattro configurazioni differenti, in base alle vostre esigenze e tutte disponibili all'interno della pagina del prodotto. Il portaspazzolini di Xiaomi YouPin è composto da un ripiano con un piccolo contenitore ed uno spazio per lo smartphone; sotto di esso sono presenti 2 o 3 bicchieri in ABS con aggancio magnetico ed un portaspazzolini. Il set può essere arricchito con un modulo aggiuntivo, il dispenser per dentifricio.

La versione con due bicchieri costa solo 10.2€ mentre aggiungendo il dispenser del dentifricio si passa a 12€. Per quanto riguarda la versione con tre bicchieri il prezzo è di 16.7€, che passano a 20.4€ aggiungendo il dispenser. Insomma, si tratta di una soluzione particolarmente economica e che non richiede un'installazione invasiva: basterà applicarlo al muro grazie ad pratico adesivo rinforzato presente in dotazione. In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il portaspazzolini di Xiaomi YouPin in offerta lampo (con spedizione gratis), nelle quattro versioni descritte sopra.

