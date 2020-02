Dopo tante indiscrezioni e dettagli da parte dell'azienda, ecco che finalmente POCO X2 (o POCOPHONE X2, che dir si voglia) è ufficiale. La compagnia asiatica, per il suo nuovo smartphone, ha deciso di andare sul sicuro, proponendo un rebrand del già conosciuto Redmi K30 4G, lanciato in Cina a dicembre. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul device, tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

POCO X2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda il design, POCO X2 attinge ampiamente dal cugino Redmi K30, presentando lo stesso pannello da 6.67″ Full HD+ con rapporto in 20:9, supporto HDR10, protezione Gorilla Glass 5 ed un doppio foro in alto a destra per ospitare la Dual Camera da 20 + 2 MP. Proprio come il modello Redmi, anche in questo caso il display è una soluzione con refresh rate elevato (120 Hz), ennesimo segnale che questo sarà il trend del 2020.

Sul retro lo smartphone ospita una Quad Camera verticale posizionata al centro della scocca, all'interno di un modulo circolare. Si tratta di una soluzione con sensore Sony IMX686 da 64 MP, accompagnato da un modulo ultra wide (FOV 120°) da 8 MP, un sensore Macro da 2 MP ed uno dedicato alla profondità di campo.

Il cuore pulsante di POCO X2 (o POCOPHONE X2) è lo Snapdragon 730G, accompagnato da 6/8 GB di RAM e da 64/128/256 GB di storage UFS 2.1; il tutto è raffreddato da un sistema LiquidCool, in modo da poter giocare senza problemi di temperatura. Lato autonomia, a bordo del flagship troviamo una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 27W. Infine, per quanto riguarda la sicurezza, oltre al Face Unlock 2D abbiamo un lettore d'impronte digitali posizionato sul lato destro (integrato nel tasto di accensione).

Scheda tecnica

dimensioni di 165.3 x 76.6 x 8.79 mm per un peso di 208 grammi;

display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20:9 e refresh rate a 120 Hz;

processore octa-core Snapdragon 730G fino a 2.2 GHz;

GPU Adreno 618;

6/8 GB di RAM LPDDR4x;

64/128/256 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera posteriore da 64 + 2 + 2 + 8 MP (con Sony IMX686) con apertura f/1.89, grandangolo FOV 120°, Super Macro da 2 cm;

Dual camera selfie con sensore da 20 + 2 MP;

Dual SIM, Bluetooth 5.0, GPS, sensore IR, Wi-Fi, mini-jack da 3.5 mm, NFC, rivestimento P2i, raffreddamento al liquido;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 27W;

sistema operativo Android 10, sotto forma di MIUI 11.

POCO X2 (POCOPHONE X2) – Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone targato POCO debutterà sul mercato indiano a partire dall'11 Febbraio, in tre varianti in base ai tagli di memoria e nelle colorazioni Atlantis Blue, Matrix Purple e Phoenix Red. Ecco tutti i dettagli sul prezzo di POCO X2:

6/64 GB – 15.999 rupie (circa 203€ )

) 6/128 GB – 16.999 rupie (circa 216€ )

) 8/256 GB – 19.999 rupie (circa 254€)

Per il momento mancano i dettagli circa un possibile lancio internazionale e l'evento di lancio fa riferimento solo all'India.

