Con il lancio di POCO X2, nelle ultime ore non sono mancate ulteriori novità per l'azienda indiana. Xiaomi ha appena confermato che il brand arriverà anche Cina, mentre la produzione del modello F1 – qui trovate la nostra recensione del flagship low cost – sembra giunta al capolinea (lacrimuccia). Insomma, speriamo di sentir parlare più spesso dell'azienda nel corso dei mesi, visto il gap passato tra il primo capitolo e l'ultimo modello rilasciato. Nel frattempo Xiaomi ha buone nuove per gli appassionati di modding: il codice sorgente del kernel di POCO X2 e Redmi K30 4G è disponibile al download su GitHub.

Se siete appassionati di Xiaomi e avete messo gli occhi sui nuovi modelli a marchio Redmi e POCO, allora ci sono buone notizie. A poche ore dal debutto di POCO X2 la compagnia cinese ha pubblicato il codice sorgente del kernel del dispositivo, dettaglio che farà felici soprattutto gli utenti che guardano al mondo del modding. Tramite questo, infatti, sarà possibile realizzare Custom ROM, MOD, Kernel ad hoc, personalizzazioni e quant'altro, in modo da garantire una vita ancora più lunga al dispositivo (grazie al supporto della Community).

Il recente POCO X2 e Redmi K30 – in versione 4G – condividono le stesse specifiche ed il design; di conseguenza entrambi gli smartphone presentano il medesimo codice sorgente del kernel, disponibile al download direttamente su GitHub.

SCARICA IL CODICE SORGENTE DEL KERNEL SU GITHUB

