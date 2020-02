POCO X2: sold out in soli 5 minuti durante la prima vendita

Da qualche giorno sul mercato è arrivato POCO X2, il nuovo smartphone del brand cinese. Questo marchio era assente sulla scena già da molto tempo, dunque questo rappresenta il suo secondo prodotto. Sotto ogni aspetto, però, abbiamo sottolineato come non si tratti di nulla di così originale. Tale device, infatti, è semplicemente un re-brand di Redmi K30. Nonostante questo, però, pare che in Asia abbia riscosso un successo esagerato.

