Pellicola copri scarpe Xiaomi

Se anche voi siete ossessionati dalla pulizia e il vostro cruccio sono le scarpe – le vostre e quelle degli ospiti – allora dovete dare un'occhiata a questa novità direttamente dalla piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun. La pellicola copri scarpe con dispenser automatico di Xiaomi YouPin è la soluzione perfetta (ed estrema) per la massima pulizia!

Il dispenser automatico per la pellicola copri scarpe di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su GearBest

Il dispenser automatico AD-SC0119 arriva direttamente da Xiaomi YouPin e fa esattamente quello che promette: impellicolare con una pellicola copri scarpe la suola delle vostre calzature. Non dovrete far altro che seguire le indicazioni dell'immagine in alto, et voilà! Ovviamente la pellicola garantisce la massima tenuta ed è dotata di una superficie antiscivolo; il dispenser funziona con due batterie AA, quindi non dovrete nemmeno preoccuparvi di fili e ingombri.

