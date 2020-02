OPPO Watch sarà mosso da Wear OS, secondo questa immagine

L'azienda cinese ha confermato il lancio del prossimo Find X2 per il 6 Marzo, ma il top di gamma non sarà l'unica novità dell'evento. Infatti, oltre al dispositivo, verrà lanciato anche il primo smartwatch del brand – finora chiamato OPPO Watch – di recente apparso in una nuova immagine dal vivo con a bordo il sistema operativo di Google dedicato ai dispositivi indossabili.

OPPO Watch in arrivo con Wear OS by Google, secondo un nuovo leak

L'immagine in questione è stata pubblicata dal leaker cinese DigitalChatStation e mostra OPPO Watch in tutto il suo splendore. Il design del dispositivo era già noto grazie alle prime immagini postate da Brian Shen, VP di OPPO; lo smartwatch avrà dalla sua un pannello circolare caratterizzato da bordi curvi, mentre lungo il lato destro troveranno spazio due pulsanti fisici. Niente di nuovo sotto il sole, eppure l'immagine di DigitalChatStation ci offre qualcosina in più: OPPO Watch sarà mosso da Wear OS, il sistema operativo per wearable targato Google.

Le voci di corridoio in merito ad una possibile interfaccia proprietaria sviluppata da OPPO giungerebbero quindi al capolinea. Un'altra novità riguarda il prezzo di vendita: il leaker cinese non svela nessuna cifra, ma afferma che lo smartwatch avrà un prezzo particolarmente aggressivo, in barba alle indiscrezioni precedenti.

