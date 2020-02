OPPO Toolbox: disinstallare app di sistema, gestire Dark Mode e tweak animazioni | Download

Il moderatore del nostro gruppo OPPO Italia ha realizzato un interessantissimo programma dedicato agli appassionati degli smartphone del brand cinese. OPPO Toolbox – disponibile al download su Windows, Mac e Linux – è una utility che permette di accedere a varie impostazioni. Ecco come funziona e come fare per utilizzarlo con il vostro fidato dispositivo OPPO.

OPPO Toolbox per Windows, Mac e Linux | Download

Per utilizzare OPPO Toolbox non dovrete far altro che effettuare il download del programma (tramite i link in basso) e lanciarlo. Il tool necessita di adb installato mentre sul proprio smartphone bisogna abilitare il debug USB e l'impostazione “Disattiva il monitoraggio autorizzazione” nelle opzioni sviluppatore. Il programma ha tre funzionalità principali: la prima consente di attivare e disattivare la Dark Mode, sfruttando le API ufficiali di Android. La modalità automatica funziona su tutti gli smartphone OPPO mentre quella sempre nera non su tutti, a causa della presenza di un controllo di default – solo su alcuni modelli – che la riporta alla normalità.

La seconda funzione di OPPO Toolbox permette di impostare una velocità delle animazioni personalizzata (ad esempio a 0.75x oppure a 0.25x). La terza funzionalità del programma consente di disinstallare le app di sistema senza bisogno dei permessi di root. Il primo passo è quello di cercare il package name, dopodiché basterà inserirlo per procedere con la disinstallazione. Quest'ultima feature è utile per eliminare servizi “inutili”, ad esempio quelli legati a Facebook (e preinstallati).

SCARICA IL TOOL PER WINDOWS

SCARICA IL TOOL PER LINUX/MAC

Ringraziamo Lorenzo, moderatore del nostro gruppo Telegram OPPO Italia, per aver realizzato OPPO Toolbox. Per feedback, commenti e consigli vi invitiamo ad iscrivervi al gruppo (lo trovate qui).

Per concludere, ricordiamo che lo staff di GizChina.it non si assume la responsabilità per eventuali problemi ai dispositivi degli utenti e che determinate procedure vanno sempre eseguite con coscienza e consapevolezza dei possibili rischi.

