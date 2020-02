Lo smartwatch OPPO potrebbe non essere affatto economico

Il panorama tech asiatico è solitamente noto ai più per una certa convenienza economica, anche se c'è da dire che diversi brand si stanno via via adeguando agli standard occidentali. Specialmente se si parla di OPPO, brand che non ha mai disdegnato il preferire la qualità al prezzo. Da sempre gli smartphone, sia mid-range che top di gamma, puntano ad un target più premium, nel bene e nel male. E lo stesso potrebbe essere per il primo smartwatch dell'azienda, di cui si vocifera ormai da settimane.

LEGGI ANCHE:

Polemica OPPO Find X2: il VP conferma il display 3K ed è subito flame

OPPO si prepara a fare il suo debutto con uno smartwatch premium

Diverse aziende asiatiche hanno tentato di entrare nel mercato degli wearables, con risultati spesso altalenanti. Il brand forse più celebre da questo punto di vista è Amazfit che, in collaborazione con Xiaomi, ha saputo ritagliarsi un'importante fetta di mercato. La stessa Xiaomi, poi, ha fatto il suo debutto in solitaria a fine 2019 con il Mi Watch. Senza considerare gli sforzi protratti da più o meno tempo da realtà come Huawei ed Honor.

A tutte queste realtà si aggiungerà a breve OPPO, con uno smartwatch che dovrebbe puntare proprio alla fascia alta del settore. Un assaggio ce lo abbiamo già avuto con quello che sarà il display, un'unità rifinita e curata nell'aspetto. A conferma di ciò arrivano gli ultimi rumors, secondo cui il suo prezzo sarà non meno di 3000 yuan, circa 399€ al cambio. Se così fosse, OPPO dovrà sforzarsi per integrare funzionalità e qualità tali da giustificare un prezzo non contenuto. Certo, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma non ci stupirebbe affatto, visto i precedenti di OPPO.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.