OPPO Reno 3 Pro: svelate le nuove modalità di scatto foto

Anche se è stato lanciato in Cina durante le festività di Natale, OPPO Reno 3 Pro debutterà fuori dalla madrepatria in una veste rinnovata. Una delle principali novità sarà la presenza di una dual selfie camera, incastonata in un display forato con un ovvio ingombro maggiorato. Ma non sarà la sola presenza di un sensore in più a cambiare le capacità che lo smartphone avrà nel comparto fotografico.

La dual selfie camera di OPPO Reno 3 Pro avrà funzioni avanzate

Come suggerito in rete, OPPO Reno 3 Pro avrà una doppia configurazione da 44+2 MP, con il secondario che assisterà il primario nell'acquisizione della profondità. Da ciò ne conseguirà la presenza della modalità Dual Lens Bokeh, una migliorata modalità di scatto con effetto bokeh. Ma non solo: ci sarà anche una modalità Ultra Night Selfie con cui effettuare foto in notturna anche con la fotocamera frontale.

Spostandoci sul retro, sappiamo già che Reno 3 Pro utilizzerà una quad camera da 64+13+8+2 MP, inclusiva di un grandangolare, un teleobiettivo ed una lente monocromatica. Una combinazione che permetterà di avere uno zoom ibrido 5x, così come digitale 20x. Anche i video saranno migliorati, grazie alla funzionalità Ultra Steady Video 2.0, con una stabilizzazione che permetterà di avere clip non mosse. Se non lo aveste ancora fatto, potete scoprire più nel dettaglio come sarà Reno 3 Pro con il nostro articolo, con foto e specifiche tecniche.

