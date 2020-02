OPPO Reno 3 Pro: nuova variante confermata in foto

Annunciato in Cina lo scorso dicembre, OPPO Reno 3 Pro si prepara a debuttare anche fuori dalla nazioni. E lo farà prima di tutti in India, dove, per l'occasione, si presenterà in una veste differente. Come indica la fonte di 91Mobiles, non sarà propriamente lo stesso smartphone visto in principio, a partire dalla parte frontale. Davanti, infatti, ritroveremo il display dell'inedito modello comparso ieri, con dual selfie camera incastonata in alto a sinistra.

Aggiornamento 10/02: prima ancora della presentazione ufficiale, spunta un'immagine dal vivo che lo conferma. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 29/01: sembra che tale device abbia finalmente un nome.

Aggiornamento 25/01: su Geekbench è comparso nuovamente questo dispositivo misterioso.

Aggiornamento 23/01: il misterioso smartphone della serie Reno potrebbe essere spuntato sul sito del TENAA con le prime info “certe” sulle specifiche.

Ci sarà una nuova veste per OPPO Reno 3 Pro, per l'India e (forse) Europa

Questa doppia fotocamera frontale comprenderà un nuovo sensore da ben 44 MP, in grado di scattare foto ad alta definizione. Il secondo sensore non è dato sapere cosa sarà, ma ipotizziamo che si tratti di un sensore ToF. Quest'ultimo permetterebbe di ottenere foto con un bokeh migliorato rispetto all'utilizzo di un unico sensore. L'altra differenza sarà la mancanza del modem 5G, a differenza del modello commercializzato in Cina, per quanto il chipset utilizzato sarà il medesimo, ovvero Snapdragon 765G.

Disponibile in India a partire dalla terza settimana di febbraio, potrebbe giungere anche in Europa, Italia compresa. Per il momento, però, mancano ancora informazioni ufficiali a riguardo, ma non tarderemo ad aggiornarvi nel caso.

OPPO Reno 3 Pro 5G – Scheda tecnica

Display AMOLED HDR10 da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 159.4 x 72.4 x 7.7 mm per 171 g;

colorazioni Sunrise Impression, Moon Night Black, Blue Starry Night e Misty White;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48+13+8+2 MP con apertura f/1.7-2.4-2.2-2.4, teleobiettivo 2X, grandangolo e B&W, autofocus PDAF, OIS e flash LED;

con apertura f/1.7-2.4-2.2-2.4, teleobiettivo 2X, grandangolo e B&W, autofocus PDAF, OIS e flash LED; dual selfie camera da 44 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4020 mAh con ricarica VOOC 4.0;

con ricarica VOOC 4.0; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

Aggiornamento 23/01

Dopo le anticipazioni di 91mobiles, sembra che il dispositivo abbia fatto capolino sul portale dell'ente certificativo TENAA con la sigla PCLM50. Mancano ancora le immagini dello smartphone, ma buona parte della scheda tecnica non coincide con quanto svelato poco sopra. Questo perché il device presente sul sito del TENAA sembra più una variante di OPPO Reno 3 che un'aggiunta per il fratello maggiore Pro.

Lo smartphone si presenta con le stesse dimensioni ed il peso di Reno 3, ma a differenza di quest'ultimo abbiamo una Quad Camera da 48 MP (anziché 64 MP). Inoltre anche il chipset a bordo dovrebbe essere una soluzione differente: anziché il MediaTek Dimensity 1000 (da 2.6 GHz) troviamo invece un SoC da 2.4 GHz, presumibilmente lo Snapdragon 765G.

In termini di memorie, il device si presenta con almeno 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, all'apparenza senza il supporto microSD. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP, proprio come gli altri due modelli della serie Reno 3. Per il momento mancano ancora le immagini ma non appena il TENAA aggiornerà la pagina provvederemo ad aggiungere tutte le novità sullo smartphone siglato PCLM50.

Aggiornamento 25/01

Ora, dunque, è comparso anche su Geekbench questo modello, mostrando risultati molto simili a quelli dello Snapdragon 765G. Vediamo, infatti, come tale dispositivo sia equipaggiato con 8GB di RAM e monti Android 10. Se diamo un'occhiata ai risultati ottenuti, dunque, vediamo come siano stati raggiunti 625 punti in single-core e 1.949 punti in multi-core.

Aggiornamento 29/01

Dal prossimo mese OPPO Reno 3 potrebbe arricchirsi grazie all'arrivo di un nuovo modello. Quello di cui abbiamo parlato per settimane, dunque, potrebbe essere una versione 5G ancora migliore rispetto alle precedenti. Secondo quanto riportato dal Digital Chat Station, quindi, OPPO PCLM50 non sarà altro che OPPO Reno 3 5G Power Edition.

Sono confermate tutte le caratteristiche viste in precedenza. Secondo il TENAA, dunque, tale device potrebbe arrivare con la colorazione nera, bianca e gialla. Non sappiamo, però, ancora il probabile prezzo di tale unità, quindi attendiamo ulteriori news a riguardo.

Aggiornamento 10/02

A conferma di quanto detto finora sul “nuovo” OPPO Reno 3 Pro c'è adesso un poster promozionale fotografato prima del previsto. Oltre a mostrarci lo smartphone stesso, nel poster troviamo lo slogan, “Clear in Every Shot“, grazie anche alla doppia selfie camera da 44 MP.

