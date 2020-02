Prima della fine dell'anno la compagnia cinese ha finalmente alzato il sipario su OPPO Reno 3 Pro, il nuovo modello della gamma equipaggiato con una Quad Camera ed un foro nel display per la selfie camera. Il dispositivo si è già guadagnato il plauso del pubblico cinese, con registrazioni record sui canali d'acquisto. Ma quando arriverà in Europa? Mentre aspettiamo il debutto della nuova serie godiamoci una galleria di immagini dal vivo Hands-on.

Aggiornamento 05/02: una nuova immagine di OPPO Reno 3 Pro in salsa Global compare in rete. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il nuovo OPPO Reno 3 Pro è equipaggiato con il SoC Snapdragon 765G, mentre la variante standard arriva con a bordo il MediaTek Dimensity 1000L. Il resto delle specifiche vanta un pannello AMOLED da 6.5″ Full HD+ quasi totalmente Full Screen, grazie ad un piccolo foro per la selfie camera da 32 MP. Inoltre si tratta dell'ultima soluzione del brand cinese con refresh rate a 90 Hz, con tanto di bordi Dual Edge.

Ovviamente non manca un sensore ID integrato nel pannello, dettaglio che rendere la back cover completamente “pulita”, fatta eccezione per la Quad Camera da 48 + 13 + 8 + 2 MP. Completa il quadro una batteria da 4025 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0. Al momento OPPO Reno 3 Pro ed il fratello minore sono disponibili all'acquisto esclusivamente in patria.

Per quanto riguarda il debutto in Europa, ad oggi tutto tace ma non è da escludere che i due device possano arrivare nel corso dei prossimi mesi. Restiamo in attesa di maggiori dettagli e vi lasciamo con una domanda: cosa ne pensate dei nuovi modelli della serie Reno?

Sappiamo che OPPO Reno 3 Pro arriverà anche in Europa (passando prima per l'India) e che lo dovrebbe fare in una forma diversa. Oltre ad una doppia selfie camera, questa variante sarà disponibile in una colorazione gradiente blu. Da notare che nella foto postata dall'insider Ishan Agarwal è censurata la fotocamera posteriore. Che possa essere differente anche questa?

#OPPOReno3Pro will come with this gradient finish in its global variant, which will launch First In India! It looks very appealing & the design is definitely something I'm very excited about. I’ve got to say, the Reno3 Pro does look sleeker than the previous gen Reno! #Reno3Pro pic.twitter.com/SkBk6674nJ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 5, 2020