OPPO Reno 3 è il medio di gamma più potente, secondo Antutu

Dopo la classifica dei migliori smartphone del mese di Gennaio 2020, Antutu ha fatto il bis pubblicando l'elenco degli smartphone di fascia media più potenti. In cima troviamo OPPO Reno 3 5G, l'ultimo device della compagnia cinese mosso dal MediaTek Dimensity 1000L. Il chipmaker asiatico è finalmente pronto al testa a testa con la rivale Qualcomm?

OPPO Reno 3 conquista la classifica di Antutu di Gennaio (dedicata ai mid-range) grazie al MediaTek Dimensity 1000L

Una cosa è certa: con i suoi primi chipset votati al 5G, MediaTek sembra pronta a dar battaglia e la prova arriva anche dalla classifica di Antutu di Gennaio dedicata alla fascia media. Il Dimensity 1000L si è rivelato una vera e propria bestiolina, totalizzando oltre 397.000 punti a bordo dell'ultimo modello targato OPPO, nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

OPPO Reno 3 5G Vivo X30 Pro 5G Redmi K30 5G OPPO Reno 3 Pro 5G Honor 9X Pro Huawei Nova 6 SE Honor 20S Redmi Note 8 Pro Redmi K30 4G OPPO Reno 2

La classifica si presenta molto variegata, con dispositivi a marchio Vivo, Huawei, Honor e Redmi. La seconda posizione è occupata dal Vivo X30, il primo modello mosso dall'Exynos 980 di Samsung, soluzione di fascia media con supporto al 5G. Chiudiamo il podio con il “piccolo” Redmi K30 in versione 5G: lanciato lo scorso dicembre, il device è accompagnato da una variante in 4G (arrivata in India come POCO X2) e si prepara a ricevere una versione Pro a marzo. Che ne pensate della nuova classifica di Antutu e dello strapotere di OPPO Reno 3? Siete curiosi di mettere le mani sull'ultimo modello del brand cinese?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.