OPPO Find X2 in grado di filmare in 8K, grazie allo Snap 865

Uno dei top di gamma più attesi è OPPO Find X2, con il quale debutterà anche lo Snapdragon 865. E sarà proprio il SoC prodotto da Qualcomm che porterà con sé novità in ambito multimediale. Lo sottolinea anche la pagina Twitter dell'azienda: con il nuovo chipset di fascia alta sarà possibile registrare video in 8K.

LEGGI ANCHE:

La Super VOOC da 80W di OPPO si mostra dal vivo

OPPO Find X2 e video in 8K: sarà possibile con il SoC Qualcomm

5G speed ➕8K video! 🤯@Qualcomm‘s #Snapdragon 865 is set to be a game changer. Can you guess what series and when you'll be seeing this 🔥 mobile platform? https://t.co/KPf9E8uCPe — OPPO (@oppo) February 5, 2020

La possibilità di registrare video a così alta risoluzione permetterà agli smartphone su base Qualcomm di migliorarsi in ambito video. Non tanto per la risoluzione in sé, ad oggi ancora inutile per la mancanza di display in circolazione, quanto per le possibilità che ne scaturiscono. Specialmente in fase di zoom, una delle maggiori pecche quando si registra un video con uno smartphone. Per quanto la presenza di un teleobiettivo favorisca tale aspetto, avere una risoluzione 8K permetterà di spingersi ancora più in là. Nell'attesa di poterli testare con mano, ecco un primo sample video direttamente da Qualcomm.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.