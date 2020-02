Sono settimane ormai che non si fa che parlare di OPPO Find X2, il nuovo flagship della compagnia cinese in arrivo nel corso del mese di Marzo. Tra indiscrezioni e conferme ufficiali, facciamo il punto della situazione e diamo un'occhiata a tutti i dettagli del device conosciuti fino a questo momento tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

OPPO Find X2: tutto quello che c'è da sapere

L'azienda ha svelato per errore la scheda tecnica del flagship

Per prima cosa cominciamo con una novità di alcune ore fa: la divisione vietnamita di OPPO avrebbe pubblicato per errore la pagina delle specifiche, svelando in anteprima la scheda tecnica di OPPO Find X2. L'immagine che vedete in basso arriva direttamente dallo store ufficiale del brand su Shopee e presenterebbe numerosi dettagli sul top di gamma, alcuni inediti ed alcuni già visti nei giorni scorsi.

Secondo quanto si evince, Find X2 avrà un pannello AMOLED da 6.5″ protetto da un vetro Gorilla Glass 6 e tra i tagli di memoria ne troveremo uno da 8/256 GB. La parte fotografica prevede un triplo modulo da 48 + 8 + 13 MP, presumibilmente composto da un sensore ultra grandangolare ed un teleobiettivo. Frontalmente trova spazio un sensore da 32 MP. Le specifiche del portale svelano anche una batteria da 4.065 mAh. Inoltre viene fatta menzione del supporto LTE, dettaglio che lascia presagire che il flagship potrebbe debuttare in due versioni, una 5G ed una “solo” 4G.

Si conclude con le due colorazioni disponibili al debutto, ovvero Blue Ocean e Blue Sea Night. Pare improbabile che OPPO Find X2 debutti solo in due varianti Blue, quindi è chiaro che possiamo aspettarci anche altre colorazioni. Ovviamente i dettagli trapelati – come del resto tutti quelli che seguono, tranne dove specificato – vanno da intendersi come indiscrezioni fino alla conferma ufficiale.

Design e display

Approfittiamo del leak trattato per approfondire i vari aspetti di OPPO Find X2, flagship particolarmente atteso dagli appassionati grazie al successo (e allo stile) del suo predecessore, di cui qui trovate la nostra recensione. Secondo quanto riportato finora, il flagship opterà per un netto cambio di rotta rispetto a primo capitolo della gamma. Niente più fotocamere stealth, ma un ampio pannello AMOLED con bordi curvi ed un foro per la selfie camera. A proposito del display, il VP Brian Shen ha confermato che si tratterà di una soluzione con risoluzione 2K (3168 x 1440 pixel) con refresh rate a 60 o 120 Hz; il resto delle caratteristiche prevede una luminosità di 1200 nit, una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, la copertura totale del profilo DCI-P3 ed il supporto HDR.

Il display non impatterà troppo sull'autonomia ed è lo stesso VP di OPPO a mostrarci un'immagine che prova a chiarire il tutto: il device dovrebbe consumare circa il 19% di batteria in 2 ore di display acceso, con dati mobili attivi (4G + 5G), luminosità automatica, tema scuro attivo e Wi-Fi disattivato. Insomma… uno scenario quotidiano tipico.

Il retro dello smartphone – tornando al design – dovrebbe prevedere una tripla fotocamera verticale con un modulo a periscopio (in stile Reno 10X Zoom), comparto che andremo ad esaminare nella sezione dedicata. Manca all'appello il lettore d'impronte digitali, segno che avremo (quasi sicuramente) un sensore integrato nel display.

Hardware e benchmark

Come ogni top di gamma del 2020 che si rispetti, OPPO Find X2 sarà mosso dallo Snapdragon 865, l'ultimo chipset high-end targato Qualcomm. Questo dovrebbe essere accompagnato dal co-processore M1, prima soluzione chip del brand. OPPO si dedicherà anche ai processori? Qui trovate tutti i dettagli al riguardo.

Tornando al nuovo flagship, lato memorie è lecito aspettarsi tagli fino ai 12 GB di RAM e fino ai 256 GB di storage. Vista la presenza di memorie RAM LPDDR5 a bordo di Realme X50 Pro (e dato che questa novità debutterà praticamente su tutti i flagship in arrivo) è lecito ipotizzare che anche Find X2 avrà dalla sua questa feature. Probabile che lo storage sarà affidato a memorie UFS 3.0, anche in questo caso in linea con i competitor.

In alto trovate i presunti primi benchmark su Geekbench, con un risultato decisamente sotto tono per gli standard, segno che il modello in esame potrebbe essere una semplice unità di prova.

L'autonomia, come visto poco sopra, dovrebbe essere affidata ad una batteria da 4.065 mAh, con il supporto alla ricarica Super VOOC 2.0 da 65W. Voci di corridoio riferiscono anche della ricarica wireless da 50W, ma ovviamente si tratta solo di rumor.

Fotocamera

Rispetto al precedente modello OPPO Find X2 dovrebbe avere dalla sua una tripla fotocamera composta dal sensore principale Sony IMX689 da 48 MP, un modulo grandangolare da 8 MP Sony IMX708 ed un teleobiettivo con Zoom a periscopio da 13 MP, in grado di offrire uno zoom ottico 5x e digitale 60x. Entrambi i sensori Sony sarebbero soluzioni inedite, non ancora presentate in via ufficiale dalla casa nipponica. Per concludere la panoramica sulla fotocamera principale, questa dovrebbe fare affidamento sulla tecnologia 2×2 On-Chip Lens di Sony, in grado di migliorare in modo considerevole la capacità di messa a fuoco del device.

Frontalmente, all'interno di un foro nell'angolo in alto a sinistra, troverebbe spazio un modulo selfie da 32 MP.

OPPO Find X2 Pro – Cosa sappiamo di questa variante?

Oltre al modello “standard”, quest'anno OPPO potrebbe fare il bis con il presunto Find X2 Pro. Il super flagship è comparso in varie certificazioni (che trovate qui) ma la questione è ancora troppo nebulosa. La dicitura Pro potrebbe fare riferimento al nome effettivo del top di gamma, oppure ad una variante maggiorata. A proposito di questa seconda ipotesi, il leaker DigitalChatStation riferisce che il sistema a periscopio e lo zoom digitale 60x sarebbero prerogativa del modello Pro.

A proposito di versioni alternativa, anche Find X2 – come il predecessore – dovrebbe avere una Lamborghini Edition, già avvistata nelle prime (e presunte) immagini dal vivo.

OPPO Find X2 – Prezzo e disponibilità

Inizialmente previsto per il 22 Febbraio, il lancio di OPPO Find X2 è stato rimandato a causa della cancellazione del MWC 2020 di Barcellona. Le varie aziende cinesi hanno fatto a gara a rimandare o confermare i rispettivi eventi di lancio (nel secondo caso, tramite dirette streaming) e OPPO non ha fatto eccezione. Il debutto del flagship è slittato a Marzo, come comunicato dalla stessa azienda, ma ad oggi manca ancora una data precisa.

Riguardo il prezzo di vendita, al momento non sono giunti leak. Tuttavia, ci aspettiamo una cifra simile a quella del precedente modello (999€ in Italia, per la versione da 8/256 GB).

