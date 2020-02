OPPO Find X2: rinviato l’evento a causa del MWC 2020 | Ufficiale

Dopo il tira e molla dei giorni scorsi, infine è giunta la notizia della cancellazione del MWC 2020. La fiera catalana non si farà e la causa è dovuta all'emergenza Coronavirus che sta impazzando in questo periodo. Ciò ha avuto delle ripercussioni anche sui vari produttori di smartphone, i quali si apprestano a fornire dettagli in merito agli eventi di lancio fissati nel periodo della fiera. Tra questi troviamo il debutto di OPPO Find X2: che fine farà il nuovo flagship della casa cinese?

OPPO Find X2: l'evento di lancio slitterà a marzo

Tramite un comunicato ufficiale, OPPO ha annunciato dettagli in merito all'evento fissato per il 22 Febbraio. La compagnia cinese rispetta e comprende la decisione del GSMA di cancellare il MWC 2020 di Barcellona e dopo un'attenta analisi ha deciso di posticipare l'evento globale dedicato al debutto di OPPO Find X2. L'azienda non ha ancora confermato una nuova data, ma ha specificato che il lancio avrà luogo nel corso del mese di Marzo.

Per quanto riguarda design del top di gamma del brand, di recente il dispositivo è stato avvistato in alcuni presunti render ed immagini dal vivo. Inoltre, le varie indiscrezioni riportano anche la presenza di una variante Lamborghini, ma ovviamente si tratta esclusivamente di informazioni ancora in cerca di conferma. In termini di specifiche, appare quanto mai scontata la presenza dello Snapdragon 865 mentre il buon Brian Shen – VP dell'azienda – ha confermato che OPPO Find X2 avrà dalla sua un pannello con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz.

