OPPO Find X2 Lamborghini Edition avvistato dal vivo

Giusto qualche ora fa vi abbiamo mostrato le prime foto dal vivo di OPPO Find X2, confermate dai render trapelati in precedenza. Ma non dovrebbe trattarsi dell'unica variante che verrà presentata, come accaduto con il primo modello. Anche se il design subirà un cambiamento radicale, non succederà lo stesso con la volontà di proporre una Lamborghini Edition. Finora non ne avevamo ancora sentito parlare, ma queste nuove foto ne svelerebbero l'esistenza.

Questo in foto sarebbe OPPO Find X2 Lamborghini Edition

La comparsa di questa versione extra-lusso di OPPO Find X2 è accaduta all'interno di un film vietnamita, nazione dove OPPO opera da tempo. Apparentemente non notiamo particolari differenze, dato che l'unica sezione che appare è quella frontale. A parte il display curvo con foro per la selfie camera, è possibile notare un altro dettaglio relativo al frame inferiore. Oltre a speaker e porta USB Type-C, c'è anche l'ingresso mini-jack, al contrario del suo predecessore. Possiamo affermare che OPPO Find X2 sarà l'unico (o quasi) top di gamma 2020 con tale caratteristica.

Che sia Find X2 è chiaro, ma in cosa si contraddistinguerebbe per essere la presunta Lamborghini Edition? L'unico aspetto che farebbe propendere in questa direzione è forse la powerbank annessa, in grado di supportare lo standard Super VOOC, con relativo cavo in fibra. Anche se in realtà parrebbe essere la powerbank a tema Pikachu, già vista tempo fa. Tuttavia, la fonte parrebbe essere sicura che si tratti della versione Lamborghini: non ci resta che scoprirlo all'evento ufficiale.

