Il MWC 2020 – nonostante l'allerta Coronavirus – porterà con sé una valanga di sorprese per gli appassionati di tecnologia cinese. Tra questi avremo il Red Magic 5, lo Xiaomi Mi 10 e per gli amanti della compagnia di Brian Shen, OPPO Find X2, il successore del flagship con stealth camera che tanto ci ha intrigato al suo debutto (qui potete leggere la nostra recensione). Il 22 Febbraio l'azienda mostrerà al mondo il suo ultimo gioiellino, ma un leaker cinese potrebbe aver anticipato il look del prossimo top di gamma.

OPPO Find X2 si mostra nelle prime immagini render “ufficiose”

L'immagine è stata pubblicata su Weibo qualche ora fa e mostrerebbe niente meno che il design definitivo di OPPO Find X2. La presenza di un pannello con un foro per la selfie camera e bordi curvi era stata anticipata qualche tempo fa, mentre lo stesso Brian Shen ha confermato sui social cinesi che il top di gamma si affida ad una soluzione con risoluzione Quad HD+ e refresh rate a 120 Hz. Tra le novità del flagship troveremo lo Snapdragon 865, accompagnato da un coprocessore M1, il supporto alla Super VOOC 2.0 da 65W e – si vocifera – la nuova ricarica wireless da 50W.

L'immagine in alto ci svela anche quello che dovrebbe essere il retro del dispositivo, con una tripla fotocamera che comprende un modulo a periscopio (in stile Reno 10X Zoom). I vari leak parlano della presenza di sensori inediti targati Sony – IMX689 e IMX708 – con tecnologia 2×2 On-Chip Lens.

Per concludere in bellezza, una certificazione potrebbe averci svelato anche la presenza di un modello Pro. Allora, volendo prendere per buone le immagini leak pubblicate in patria… che ne pensate del nuovo OPPO Find X2?

