OPPO Find X2: ecco come sarà il display del super flagship

Nel corso dei mesi precedenti la compagnia cinese ha confermato il debutto di OPPO Find X2 durante il primo trimestre del 2020. Il prossimo super top di gamma presenterà tutta una serie di novità, ma purtroppo è ancora presto per vedere la tanto agognata selfie camera sotto il display. Nonostante ciò, il futuro Find X2 promette fuoco e fiamme ed ora un nuovo leak ci svela qualche dettaglio in più sul display del dispositivo.

Aggiornamento 06/02: il leaker cinese ha pubblicato anche le presunte immagini dal vivo del top di gamma. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Find X2 avrà bordi curvi ed un foro per la selfie camera

L'indiscrezione arriva dal leaker cinese DigitalChatStation, in genere uno dei più affidabili sulla piazza, il quale ci snocciola alcuni dettagli sulle specifiche del display di OPPO Find X2. Il tutto è accompagnato dalla foto di un pannello protettivo per lo schermo, il quale “confermerebbe” il design dello stesso. Il flagship avrà dalla sua una soluzione con cornici super ottimizzate, bordi curvi ed un piccolo foro nell'angolo in alto a sinistra per la selfie camera.

Riguardo le specifiche, il leaker riferisce di un display con risoluzione 2K, con refresh rate a 120 Hz (il trend del 2020) e bordi curvi sotto i 90°; ciò significa che non avremo una soluzione “a cascata” in stile Vivo NEX 3 e ci sarebbe lo spazio per i pulsanti fisici lungo i bordi. Le novità non finiscono qui ma, secondo quanto riportato in precedenza, il display gode della presenza di un chip MEMC, in grado di migliorare la resa visiva, con una precisione cromatica da 0.8, profondità di colore di 10-bit e 4096 livelli di luminosità.

Cosa aspettarci da OPPO Find X2?

In merito al resto delle specifiche, il Find X2 sarà mosso dallo Snapdragon 865, con il supporto ai video in 8K ed accompagnato da un coprocessore M1 per aiutare il device a consumare meno energia. Non mancheranno novità sul versante della batteria, con l'introduzione della nuova Super VOOC 2.0 da 65W e della ricarica wireless da 50W. Ciliegina sulla torta, di recente ha fatto capolino in una certificazione una presunta variante Pro, ma ad oggi non sono ancora noti i dettagli circa le differenze tra i due modelli.

Il comparto fotografico si fregerebbe degli inediti sensori Sony IMX708 e IMX689, ma ovviamente si tratta ancora di dettagli in cerca di conferma. Lo stesso anche per molti dei dettagli trapelati: come al solito l'ultima parola spetta ad OPPO e siamo davvero curiosi di scoprire come sarà il prossimo Find X2!

Il nuovo flagship di OPPO si mostra dal vivo | Aggiornamento 06/02

Il leaker DigitalChatStation torna a colpire dopo poche ore pubblicando alcune immagini che mostrerebbero il design frontale di OPPO Find X2. Oltre a “confermare” la presenza di un pannello Dual Edge con un foro per la selfie camera, le immagini in questione evidenziano anche la possibilità di selezionare il refresh rate a 120 Hz. Specifichiamo che secondo il leaker il secondo scatto è decisamente troppo “ambiguo” per poter essere preso sul serio e potrebbe essere un fake.

Ovviamente sottolineiamo ancora una volta che si tratta di presunte immagini del flagship e che restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di OPPO.

